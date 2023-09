﻿„Bin geduldig“: „Chance“ Simakala wartet auf den Durchbruch bei Holstein Kiel

Kiel. Die Erwartungen an „Chance“ Simakala nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück zu Holstein Kiel waren groß. Der Außenbahnspieler galt als Ersatz für Fabian Reese, nicht wenige Beobachter rechneten vor der Saison mit einer Stammplatzgarantie für den pfeilschnellen 26-Jährigen. Doch der qualitativ wie quantitativ und stark besetzte Sturm der Störche macht es für Simakala schwer. Aktuell bleibt der gebürtige Eschweiler hinter den Erwartungen zurück.

Statt Startelf ist für Simakala im Moment nur ein Kaderplatz drin. Zwar kommt er bereits auf fünf Liga-Einsätze in dieser Saison, stand bei diesen aber gerade einmal 170 von möglichen 450 Minuten auf dem Feld. Keine leichte Situation.

Simakala mit Spielzeit nach Saisonstart eher unzufrieden

„Natürlich fällt es schwer, wenn man nicht spielt, immer positiv zu bleiben“, sagt Simakala. „Klar ist man da auch mal genervt und enttäuscht. Gerade bei Spielen wie auf Schalke, große Spiele in großen Stadien, tut das schon weh. Ich habe mich trotzdem sehr über den Sieg des Teams gefreut.“ Ausgerechnet gegen die Knappen musste Simakala 90 Minuten lang von der Bank aus zusehen, wie die Störche den bis dato besten Saisonauftritt ablieferten. „Natürlich habe ich nach meinem Wechsel schon auf etwas mehr Einsatzzeit gehofft. Es ist aber anders gekommen. Ich versuche, mich weiter auf mich zu konzentrieren.“

Statt öffentlich schmutzige Wäsche zu waschen, bleibt Simakala bei sich selbst. „Ich kenne solche Situationen wie jetzt bei Holstein Kiel schon aus meiner Vergangenheit. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich versuche bei mir zu bleiben, cool auf dem Platz zu sein und die Dinge nicht zu nah an mich heranzulassen. Es hilft überhaupt nicht, jeden Tag mit schlechter Laune zum Training zu kommen. Ich will immer alles geben.“ Und weiter: „Ich bin kein Spieler, der andauernd zum Trainer läuft und nachfragt, warum ich nicht spiele. Ich versuche mich, wie gesagt, auf mich selbst zu fokussieren und Gas zu geben. Damit bin ich in der Vergangenheit gut gefahren.“

Rapp hebt Luxus-Situation bei den Angreifern hervor

Trainer Marcel Rapp sieht vor allen Dingen in Sachen Intensität bei seinem Außenbahnspieler noch deutlich Luft nach oben. „,Chance’ hat seine Stärken im Eins-gegen-eins und kann so auch Spiele entscheiden. Das tut unsere Mannschaft sehr gut. Solche Spieler haben wir nicht so viele im Kader“, sagt Rapp. „Auf der anderen Seite haben wir im Sturm einen hohen Konkurrenzkampf. Da muss er die Intensität in der Zweiten Liga noch mehr annehmen, um sich durchzusetzen.“

Die ersten Lorbeeren für einen guten Auftritt konnte Simakala nach der 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC einsammeln. Zusammen mit den ebenfalls eingewechselten Marco Komenda und Nicolai Remberg machte Simakala ordentlich Tempo und leitete damit beide Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich mit ein. „An dem Thema Intensität arbeiten wir mit ihm. Es ist im Laufe der vergangenen Monate viel besser geworden, wie man im Spiel gegen Hertha BSC gesehen hat“, so Rapp.

Simakala mit Startelfchance beim KSC?

Doch der KSV-Coach lässt offen, ob sich Simakala durch den guten Auftritt in der zweiten Hälfte gegen die Hauptstädter am kommenden Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) Hoffnung auf einen Startelfplatz machen kann. „Ich als Trainer muss das Große und Ganze sehen. Da muss ich jede Woche harte Entscheidungen treffen“, sagt Rapp. Von Beginn an ran durfte Simakala in dieser Saison nur am ersten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Seitdem folgte kein weiterer Startelfeinsatz.

