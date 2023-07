﻿Mareike Harm mit ihrem Viererzug beim CHIO in Aachen grandios

Frauenpower auf dem Kutschbock

Die männliche Konkurrenz unterschätzt Mareike Harm schon lange nicht mehr. Beim CHIO in Aachen unterstrich die Negernbötelerin einmal mehr, warum das so ist. Die einzige Vierergespann-Lenkerin von Weltniveau gewann in der Aachener Soers Silber und Bronze.

