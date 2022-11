﻿Christian Pusch nicht mehr Trainer des SV Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Christian Pusch ist nicht mehr Trainer der Landesliga-Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg. „Nach einer ruhigen und sachlichen Analyse des bisherigen Saisonverlaufs mit Mannschaftsrat und Trainerteam haben unsere Coaches Christian Pusch und Patrick Soder uns mitgeteilt, dass sie ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärte Ralf Rath, der im Herrenbereich des SVHU als Sportlicher Leiter fungiert und sich von dem Schritt des Duos überrascht zeigte. „Von Vereinsseite aus war keine Veränderung geplant.“

Christian Pusch nennt Rücktritt alternativlos

Pusch, der seit April für das Landesliga-Team verantwortlich war, bewertete seine Entscheidung als „alternativlos.“ Zuviel Unzufriedenheit hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten sowohl auf Seiten der Mannschaft als auch des Trainerteams aufgestaut. „Es hat einfach nicht gepasst“, räumte der 38-Jährige ein.

Zu spät reagiert

Der freiwillig demissionierte Coach war weit davon entfernt, Spielern oder Verein die Schuld für das mäßige sportliche Abschneiden und letztlich für den Bruch in die Schuhe zu schieben. Die Henstedt-Ulzburger, die in der Vorsaison als Drittplatzierter noch knapp am Aufstieg in die Oberliga vorbei geschrammt waren, überwintern auf Rang acht. Punktgleich mit dem Eichholzer SV, der auf dem Relegationsplatz steht und nur zwei Zähler vor dem Büchen-Siebeneichener SV, der als Zehnter den ersten Abstiegsrang belegt. „Ich habe den Fehler gemacht, dass ich auf einige Themen zu spät reagiert habe“, meint der DFB-Elite-Jugend-Lizenz-Inhaber selbstkritisch. „Ich hatte mir vorgenommen, im Winter auf den Reset-Knopf zu drücken und Veränderungen in strategischer als auch in personeller Hinsicht vorzunehmen.“ Was er nun auch getan hat. Aber eben anders als von ihm geplant.

Mannschaft kritisierte Entscheidungen

Von Seiten der Mannschaft wurde immer wieder die taktische Ausrichtung von Pusch kritisiert. Auch war man innerhalb des Teams nicht mit den personellen Entscheidungen des Trainerteams einverstanden. „Die Unruhen haben sich immer mehr angehäuft“, schildert Christian Pusch nüchtern, ohne einen Groll zu hegen. „Letztlich stand das Team wohl nicht mehr hinter uns.“

Trainer und Team fanden nicht zueinander

Fest zusammen stand hingegen Christian Pusch mit seinen Assistenten Patrick Soder, der als Solidarität ebenfalls seinen Rücktritt einreichte. Auch Maik Kreft und Torwarttrainer Michael Kröhn gehörten zum Trainerteam. Sie werden weiterhin zur Verfügung stehen. „Die Zusammenarbeit war toll“, bedankte sich Christian Pusch, der vor seinem Engagement bei den SVHU-Herren im Frauen-, Mädchen- und im Juniorenbereich tätig war. „Die Aufgabe, die mir damals mit dem Herrenteam angeboten wurde, erschien mir sehr reizvoll“, begründete Christian Pusch, warum er im Dezember 2021 zusagte, die Nachfolge von Dominik Fseisi (wechselte zum SSC Phoenix Kisdorf) anzutreten. Nach noch nicht einmal einem Jahr ist die Zusammenarbeit nun beendet. „Leider haben wir nicht zueinander gefunden.“

Ralf Rath kann Rücktritt nachvollziehen

Während die Spieler sich bereits in der Winterpause befinden, fällt Ralf Rath nun die Aufgabe zu, einen Nachfolger für Christian Pusch zu finden. „Nun liegt eine Menge Arbeit vor mir“, sagt der Sportliche Leiter, der den Doppel-Rücktritt nachvollziehen konnte. „Wenn ich an der Stelle der Trainer gewesen wäre, hätte ich wohl genauso gehandelt.“