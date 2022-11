﻿Co-Bundestrainer Jonny Hilberath zu Besuch beim RuFV Struvenhütten

Der RuFV Struvenhütten ist einer der Gewinner des Bundestrainertags der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Jonny Hilberath, Co-Bundestrainer Dressur, kam am Sonnabend nach Alveslohe.

Alveslohe. Einen ganz besonderen Besuch gab es am Sonnabend in Alveslohe. Co-Bundestrainer Jonny Hilberath unterrichtete einen Tag lang die Vereinsmitglieder des Reit- und Fahrvereins Struvenhütten und Umgebung. Unterstützt er sonst zusammen mit Monica Theodoroscu die deutschen Dressurreiter, als Disziplintrainer Dressur ist er zuständig für die Olympia- und Perspektivkader sowie die Kaderanwärter, kam er zum Bundestrainertag in den Kreis Segeberg.

Bei dieser Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), unterstützt von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, konnten sich in diesem Jahr zum zweiten Mal Vereine für einen Trainingstag bewerben. 290 Vereine und Stallgemeinschaften bewarben sich für die Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Voltigieren, Fahren und Para-Dressur, 17 wurden ausgewählt. Darunter der RuFV Struvenhütten als einziger Verein aus Schleswig-Holstein.

„Wir haben das sehr spontan in der Vorstandssitzung entschieden und vorher lange überlegt, ob das für uns realisierbar ist“, erzählt die Vorsitzende Jana Mohr. Der Verein habe nämlich keine eigene Reitanlage. Doch die Familie Boldt aus Alveslohe hatte angeboten, ihre Reithalle zu nutzen. Innerhalb eines Tages und einen Tag vor Bewerbungsschluss wurde das Video gedreht. „Damit wollten wir zeigen, in welchem Leistungsspektrum unsere Vereinsmitglieder reiten“, sagt Mohr. Als vor anderthalb Jahren der Vorstand neu gewählt wurde, übernahm Mohr den Vorsitz. Ihr Engagement zahlte sich aus: Die Mitgliederzahlen stiegen seitdem von 48 auf über 100 an.

Hilberath: „Aus der Basis ziehen wir nachher die Spitzensportler“

„Mir ist das nicht fremd, ich komme aus der ländlichen Reiterei“, erzählt Hilberath, der ursprünglich aus Kellinghusen stammt und in Abbendorf bei Scheeßel einen Ausbildungsstall betreibt. „Ich bin auch in Segeberg auf dem Landesturnierplatz geritten, mit den Reitabteilungen war das das Größte“, so Hilberath weiter. Aktionen wie der Bundestrainertag seien ein wichtiger und wertvoller Punkt, um das Vereinsleben zu unterstützen. „Aus der Basis ziehen wir nachher die Spitzensportler“, sagt Hilberath.

Die elf Reiterinnen an diesem Tag reiten auf dem Leistungsniveau zwischen Reiterwettbewerb, auf Turnieren die niedrigste Klasse zum Einstieg, bis zur S-Dressur Inter 2. Sie alle fragte Hilberath zu Beginn ihrer halbstündigen Trainingseinheit, wo sie stehen und woran sie arbeiten wollen. Er stellte sich auf jede Reiterin und jedes Pferd ein, lobte die Stärken und erklärte, was es zu verbessern gibt. Dabei erläuterte er genau, was seine Anweisungen bewirken sollten und gab Hausaufgaben für die weitere Arbeit mit den Vierbeinern. Eine Verbesserung wurde bereits in den Einheiten sichtbar.

„Es ist ein einmaliges Ereignis, dass wir die Möglichkeit hatten, bei einem Bundestrainer zu reiten“, freute sich Juliane Petersen. „Es hat total Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass er uns alle genau da abgeholt hat, wo wir stehen. Natürlich weiß man einiges bereits, woran man arbeitet, aber er hat das nochmal auf dem Butterbrot präsentiert und die Reaktion vom Pferd folgte direkt“, erklärt die Reiterin. „Toll, dass wir diese Chance bekommen haben. Gerade, weil wir auch nicht alle hochklassig reiten.“ Sie ritt mit ihrer 13-jährigen Stute Delight (Petersen: „Mein Traumpferd“), seit einem Jahr sind sie ein Team, nächstes Jahr soll es in Richtung A-Dressur gehen. Beim Bundestrainer sollte sie viele gebogene Linien und Volten reiten, um die Stute noch besser ins Gleichgewicht zu bekommen. „Gute Wahl mit dem Pferd, sehr, sehr gut“, lobte Hilberath im Anschluss.

„Ich konnte richtig viel mitnehmen, er hat richtig gute Tipps gegeben“, fand auch Jasmin Boldt, die mit ihrer Haflingerstute Karlotta mitritt.