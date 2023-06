﻿„Fußballgott“ Patrick Herrmann: „Zu Holstein Kiel zurückzukehren halte ich für viel zu früh“

Kiel. Für die Fans von Holstein Kiel ist Patrick Herrmann bis heute der einzig wahre „Fußballgott“. Als kompromissloser Rechtsverteidiger, der neben dem Platz immer bescheiden und skandalfrei blieb, spielte sich der gebürtige Berliner in die Herzen der Störche-Fans, ehe im Januar 2019 Schluss war. Als frischgebackener Co-Trainer von Weiche Flensburg trifft „Herrmi“ am Sonnabend auf seinen ehemaligen Verein (18 Uhr/Manfred-Werner-Stadion, Flensburg). Im Interview spricht der 35-Jährige über den Beginn seiner neuen Karriere, eine anstehende Autobiografie und die Chancen für eine Rückkehr zur KSV.

Herr Herrmann, wann kam Ihnen der Gedanke, vom Spielfeld an die Linie zu wechseln?

Patrick Herrmann: Das fing schon vor einem Jahr an. Natürlich habe ich mir schon vorher Gedanken darüber gemacht, was ich nach dem Fußball machen will. Mein Verein, Weiche Flensburg, hat es mir ermöglicht, dass ich bereits in der vergangenen Saison meine B-Lizenz machen konnte. Ich habe bereits den spielenden Co-Trainer gemacht, obwohl der Fokus noch auf dem Spielen lag. Seitdem ich 30 Jahre alt wurde, hatte ich aber schon mehr Schmerzen in meinem Körper, als dass es mir gut ging. Besonders nach dem Training im Winter auf Kunstrasen kam der Gedanke, ganz aufzuhören.

Und wie klappte es dann mit dem Engagement bei Weiche Flensburg?

Zum Sommer hin ging es ganz schnell. Unser Co-Trainer Mamadou Sabaly hat aufgehört. Ich habe mir gedacht, dass so eine Stelle nicht immer frei wird. Und da ich gerne gesund abtreten wollte, habe ich mir gedacht, wenn unser Trainer Benjamin Eta da Bock draufhat, werde ich Co-Trainer bei Weiche. Benni wollte auf keinen Fall einen spielenden Co-Trainer, da hat also alles gepasst. Zusammen mit den Geschäftsführern Christian Jürgensen und Harald Uhr haben wir eine Vereinbarung gefunden, bei der alles passt.

Patrick Herrmann: „Je höher du spielst, desto unfreundlicher wird es um dich herum“

War es immer der Plan, nach der aktiven Karriere als Trainer anzufangen?

Ganz und gar nicht, genau das Gegenteil war der Fall. Ich hatte immer gesagt, dass ich nach meiner aktiven Spielerkarriere gar nichts mehr mit Fußball am Hut haben möchte. Ich hatte selbst gemerkt, dass es umso unfreundlicher um dich herum wird, je höher du spielst. Wenn du gut spielst, wirst du vom Verein gebraucht, aber wenn deine Leistung mal abfällt, wirst du auch ganz schnell mal abgeschoben. Die Erfahrung hat mich sehr geprägt.

Tränenreicher Abschied: Im Januar 2019 wechselte Patrick Herrmann von Holstein Kiel zum SV Darmstadt 98. © Quelle: Uwe Paesler

Bei Holstein Kiel kam das Ende gefühlt auch sehr abrupt. Wie fühlte sich das an?

Mir geht es immer um die Sicherheit. Unter dem neuen Trainer habe ich damals nicht mehr gespielt, womit ich mich aber abgefunden hatte, da Jannik Dehm wirklich gut war. Aber mein Vertrag lief aus, und gleichzeitig kam der Kontakt über Carsten Wehlmann zu Darmstadt 98 zustande. Die Lilien wollten mich wirklich haben. Im Endeffekt kann ich nichts Schlechtes über Holstein Kiel sagen. Nach dem Tief in Osnabrück ist meine Karriere hier erst richtig losgegangen. Ich konnte mir etwas aufbauen. Dafür bin ich dankbar. Die meiste Wertschätzung erhält man aber immer von den Fans. Und das ist das, was ich am meisten mitnehme.

Irgendwann war aber auch das Kapitel in Südhessen beendet. Wie ging es dann weiter?

Nach Darmstadt wollte ich unbedingt wieder in den Norden zurück. Egal in welcher Liga, ich wollte wieder näher an meiner Familie sein. Weiche war dann eine perfekte Lösung. Gemeinsam haben wir bereits damals ein Konzept entwickelt, wie wir etwas für „danach“ hinbekommen. Der Verein hat mir mit Kontakten weitergeholfen, aber alles abseits des Fußballs. Unter anderem habe ich in der Zeit auch einfach mal das Bewerbungsverfahren bei der Polizei mitgemacht. Es sollte etwas Aktiveres sein, kein Bürojob. Nach einem Jahr bei Weiche habe ich dann aber doch gemerkt, dass mich der Fußball ausmacht. Zu dem Zeitpunkt stand aber noch nicht fest, dass es in Richtung Trainer gehen sollte.

Wäre es nicht eine Idee, dass der „Fußballgott“ wieder bei den Störchen anfängt?

Das wäre natürlich eine ideale Geschichte. Aber jetzt zu Holstein zurückzukehren, halte ich für viel zu früh. Mit fehlt noch die Erfahrung im Trainerbereich. Wenn irgendwann eine Zusammenarbeit mit Holstein zustande kommt, dann möchte ich mein Handwerk auch verstehen. Ich will nicht, dass es mir wie Markus Anfang ergeht, dessen Traum es immer war, den 1. FC Köln zu trainieren. Nach einem Jahr war dieser Traum aber schon wieder vorbei.

Fußballgott arbeitet derzeit an seiner Biografie

Wer Ihnen auf Instagram folgt, konnte erfahren, dass Sie an einem Buch arbeiten. Kam die Idee durch andere Fußballer-Biografien?

Ich nehme gerne ein Buch in den Urlaub mit. Das sind allerdings keine Biografien, sondern eher Thriller von Dan Brown. Über meinen Berater Kenneth Kronholm kam dann der Kontakt zu einem Ghostwriter. Der hatte schon vorher ein bisschen recherchiert, von welchem ehemaligen Spieler von Holstein Kiel sich die Menschen ein Buch wünschen würden. Und da haben viele meinen Namen gesagt. Also ist er auf mich zugekommen. Ich persönlich finde es richtig gut, irgendwann nochmal meine Karriere nachlesen zu können. Insofern mache ich das Buch auch für mich und freue mich, wenn andere Menschen es dann auch lesen.

Wann können wir denn mit der Biografie rechnen?

Vielleicht klappt es noch in diesem Jahr. Wann genau, kann ich noch nicht sagen.

Am Sonnabend steht wieder einmal ein Aufeinandertreffen mit Holstein auf dem Plan. Immer noch ein besonderes Spiel?

Das erste Spiel mit Darmstadt war noch einmal eine andere Vorfreude, weil ich da noch das ganze Team kannte. Jetzt ist es eher so, dass ich gegen den Namen Holstein Kiel spiele. Der Letzte, mit dem ich noch zusammengespielt habe, ist Philipp Sander, ansonsten sind es eher die Betreuer wie Tim Petersen oder Timm Sörensen. Da freue ich mich aber sehr auf das Wiedersehen.

Für Florian Meyer ist es das offizielle Abschiedsspiel. Wäre ein Herrmann-Meyer-Abschiedsspiel nicht auch etwas Schönes gewesen?

Das habe ich tatsächlich überlegt. Aber dann habe ich mir gedacht, dass ich gar kein Abschiedsspiel brauche. Ich bin ja nicht weg vom Fußball. Was noch dazu kommt: Viele Spieler haben mir erzählt, dass sie traurig waren, als ihre aktive Karriere vorbei war. Als ich diese Woche das erste Mal als Trainer auf dem Platz stand, war ich aber voller Freude auf das, was kommt.

Was rät der Trainer Patrick Herrmann seinen zukünftigen Schützlingen?

Sich trauen, auch Fehler zu machen. Natürlich immer in einem gesunden Maß. Wenn ich in einem Training einen Fehler sechs bis acht Mal mache, dann muss das Gehirn irgendwann Klick machen. Aber wenn ein Trainer etwas fordert, heißt es: einfach ausprobieren und machen. Dafür ist Training da, und dadurch wird man am Ende besser.

