﻿Doppel-Comeback: Mit Hendrik Pekeler und Sven Ehrig gegen Pick Szeged

Kiel/Szeged. Große Vorfreude in der Zebraherde des Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Zum einen: Heimauftakt in der Champions League. Am Donnerstag (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online.de) gastiert der ungarische Vizemeister Pick Szeged an der Förde. Noch viel besser sind jedoch die guten Nachrichten im Lager der Kieler: Mit Hendrik Pekeler und Sven Ehrig feiern gleich zwei zuletzt verletzte Protagonisten aus dem Kader von THW-Cheftrainer Filip Jicha ihr Comeback.

„Das sind zwei gute Nachrichten auf einmal, und ich freue mich sehr. Sven hat schon zwei Spiele in der zweiten Mannschaft gut überstanden, auch Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.) hat schon zwei Wochen lang mit uns trainiert. Sie werden beide im Kader stehen“, sagte Jicha am Mittwochnachmittag. Nicht nur die guten Nachrichten aus dem Kieler Lazarett lösten bei dem Tschechen Vorfreude aus. Auch der aktuell entzerrte Spielplan. „Bei nur einem Spiel in der Woche können wir uns besser vorbereiten. Diese Intensität trägt Früchte“, so Jicha.

Jicha über Samir Bellahcene: „Er spielt schlau, überlegt viel“

Neben den Rückkehrern Ehrig (363 Tage nach seinem Kreuzbandriss) und Pekeler (Fersen-OP) gab es in dieser Woche auch ein ganz neues Gesicht im Training – das von Torwart Samir Bellahcene, als Ersatz für den verletzten Vincent Gérard aus dem französischen Dunkerque gekommen. Jicha lobt: „Er macht es bisher gut, ist nicht umsonst einer der Besten in Frankreich. Er ist ein anderer Typ als Tomáš Mrkva, aber er spielt schlau, überlegt viel. Wir müssen sehen, wie schnell er sich auf unsere Abwehr und unseren Stil anpassen kann. Mattias (Torwarttrainer Mattias Andersson, d. Red.) arbeitet viel mit ihm.“

Von Pick Szeged erwartet Filip Jicha ein anderes Niveau als von RK Zagreb beim Kieler 30:23-Sieg zum Königsklassen-Auftakt in Kroatien: „Szeged wird eine Steigerung sein – ohne Wenn und Aber. Die haben den Anspruch, das Final Four zu erreichen. Darum brauchen wir eine Weltklasse-Leistung. Wir wissen, dass es gegen Szeged sehr physisch wird.“ Acht Spieler der Ungarn messen zwei Meter Körpergröße oder mehr. Kapitän Bence Bánhidi bringt es auf 2,07 Meter. Der Ungar bildet mit Ausnahme-Spielmacher Dean Bombac eine gefährliche Achse. „Wenn Bánhidi nur ein paar Zentimeter Raum bekommt, ist es schwer, ihn zu stoppen“, weiß THW-Kreisläufer Petter Øverby.

Vom serbischen Belgrad aus via Hamburg reisten die Ungarn am Mittwoch an. Zumindest im Bus hat sich die Sitzordnung gewaltig geändert. Nicht nur übernahm Krisztián Kárpáti nach zehn Jahren unter Juan Carlos Pastor für eine Saison das Traineramt, ehe im kommenden Sommer das Schweden-Duo Michael Apelgren und Jonas Källman ihren Dienst antreten. Es mussten auch sieben Neuzugänge integriert werden.

Denn nach den Abgängen vom ehemaligen Flensburger Rechtsaußen Bogdan Radivojevic (HC Eurofarm Pelister), Keeper Mirko Alilovic (Wisla Plock), Linkshänder Kent Robin Tønnesen (Paris Saint-Germain) oder Linksaußen Alexander Blonz (GOG) wurde so mancher Platz im Mannschaftsbus neu vergeben. Mit Emil Kheri Imsgard (Elverum Håndball) und Martin Nagy (VfL Gummersbach) kamen gleich zwei neue Keeper als potenzielle Gespannpartner für Roland Mikler, der am Mittwoch seinen 39. Geburtstag feierte. „Auch auf die Torhüter wird es ankommen. Wenn Mikler seine Erfahrung ausspielt und einen guten Tag hat, wird es schwer, er kann uns den Zahn ziehen. Auch Imsgard aus Elverum hat uns schon Probleme bereitet“, so Jicha.

Wieder dabei: Sven Ehrig (rechts) und Hendrik Pekeler. © Quelle: imago/Holsteinoffice

Aus der Bundesliga schloss sich der Melsunger 2,05-Meter-Russe Gleb Kalarash den Ungarn an, der die Durchschnittsgröße des Teams auf 196,1 Zentimeter (THW 195,5) in die Höhe trieb. Damit ist Pick Szeged die „größte“ Mannschaft der diesjährigen Königsklasse. Der ehemalige Magdeburger Kreisläufer Carlos Molina kam von Motor Zaporizhzhia. Filip Jicha warnt vor dem Achtelfinalisten der Vorsaison: „Sie machen das sehr gut mit kleinen Kooperationen wie ,Zwei gegen Zwei’ oder wie sie ihre Leute in Wurfposition bringen. Wir müssen mit Cleverness und Körperlichkeit dagegenhalten. Wir werden sie nicht wegputzen, es wird ein ausgeglichenes Spiel.

Vor dem Anpfiff – Donnerstag, 18.45 Uhr THW Kiel: Mrkva, Bellahcene – Ehrig, Duvnjak, Reinkind, Landin, Øverby, Wiencek, Ekberg, Johansson, Dahmke, Gurbindo, Wallinius, Bilyk, Pekeler, Ellefsen á Skipagøtu – verletzt: Gérard (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Weinhold (Schulter-OP) – Trainer: Filip Jicha (41). Pick Szeged: Mikler, Imsgard – Stepancic, Bodó, Martins, Jelinic, Szita, Gaber, Sostaric, Frimmel, Bánhidi, Kalarash, Garciandía, Bombac, Mackovsek, Szilagyi – Trainer: Krisztián Kárpáti (38). Schiedsrichter: Bojahn Lah/David Sok (Slowenien) – Bilanz: 14 Spiele, 8 Siege für den THW, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen – Letzte Saison: 34:29 (in Kiel) für den THW, 36:33 für Szeged (Gruppenphase) – Tickets: Restkarten bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) und unter www.thw-tickets.de – TV: DAZN und Dyn übertragen ab 18.30 Uhr live – Anpfiff: Donnerstag, 18.45 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

KN