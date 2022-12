﻿Cooler THW Kiel mit viel Spaß zum 30:26 in Aalborg

Der THW Kiel hat den ersten Auswärtssieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gemeistert. Die Zebras siegten in Aalborg mit 30:26 (16:14) und verkürzten den Rückstand auf Platz drei. Kurzfristig musste THW-Coach Filip Jicha auf Rechtsaußen Niclas Ekberg verzichten.

