﻿Corona-Ausbruch: Testspiel von Holstein Kiel wird verschoben

Metaller im Norden steuern auf neue Streiks zu

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich weiter zu. Auch im Bezirk Küste sah es am Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde nicht nach einer substanziellen Annäherung aus. Nun deutet alles auf einen Arbeitskampf in der Vorweihnachtszeit.