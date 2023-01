﻿Cowboy Knorr, der Hoffnungsträger

Barsinghausen. Lucky Luke zieht schneller als sein Schatten. Juri Knorr ist auch so ein Cowboy. Denkt schnell, zieht schnell, hat den Finger am Abzug. Er ist der Spielmacher der deutschen Handball-Nationalmannschaft, und auf ihm ruhen vor der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11.-29. Januar) alle Hoffnungen. Der Stern des 22-jährigen Benjamin im Kader des Deutschen Handballbundes (DHB) könnte in Kattowitz aufgehen. Aber Knorr ist auch Reizfigur.

Juri Knorr schwankt zwischen Genie und Wahnsinn

Sein Aufbauspiel in der Mitte des Rückraumes ist zuweilen berauschend. Knorr ist das Gegenmodell zu einem konservativen Regisseur wie Martin Strobel, er bringt Wucht und Weitsicht mit in seine Handlungen, strahlt mit jeder Pore Torgefahr aus. Knorr zieht Abwehrspieler auf sich, strahlt und lässt andere strahlen. Er ist genau der Spielmacher, den sie beim DHB so lange vermisst haben. Doch Knorr schwankt. Zwischen Genie und Wahnsinn.

Und genau das könnte den 22-jährigen Sohn des ehemaligen Kieler Bundesligaspielers Thomas Knorr, der zwischen 1992 und 1998 viermal deutscher Meister mit dem THW Kiel wurde, zum Shootingstar der WM machen. Knorr übernimmt Verantwortung, auch vom Siebenmeterpunkt. Im zweiten Test-Länderspiel gegen Island am vergangenen Sonntag traf der Mann mit dem Pferdeschwanz und dem Äußeren eines Surferboys 13-mal. Beim Strafwurf geht er in einen weiten Ausfallschritt, fast als wolle er gleich ein Lasso werfen.

Bundestrainer Alfred Gislason: „Juri wird wichtig sein für die Zukunft“

Im ersten Island-Test am Tag zuvor war jedoch der Cowboy in ihm durchgekommen. Seine mitunter genialen Anspiele an den Kreis, sein Changieren zwischen Torwurf und Assist, zwischen Durchziehen und Durchstecken, waren plötzlich durchsiebt von Fehlern, überraschten seine Mitspieler, landeten beim Gegenspieler. Knorrs Fehler, schlechte Entscheidungen und irrwitziges Risiko kosteten beim 30:31 den Sieg. Bundestrainer Alfred Gislason war auf Puls 180, sagte: „Juri hat sehr, sehr viele technische Fehler gemacht, teure Fehler. Dafür hat er bei uns auch viel Kritik einstecken müssen. Aber ich bin froh darüber, wie er zurückgekommen ist.“ Gislason sagte aber auch: „Wir erhoffen uns sehr viel von ihm. Er wird wichtig sein – für das Turnier, für die Zukunft.“ 2024 (Europameisterschaft) und 2027 (Weltmeisterschaft) ist der DHB Ausrichter großer Turnier.

Der Hochbegabte der Spielsteuerung selbst zeigte sich zerknirscht: „Im ersten Spiel habe ich am Ende zu viele Fehler gemacht, habe ein bisschen überdreht, muss eine bessere Balance finden“, sagte der Mann von den Rhein-Neckar Löwen, der nach einer Saison im Schatten des Schweizers Andy Schmid in der aktuellen Hinrunde der Handball-Bundesliga so richtig aufgeblüht war, sich mit 117 Toren auf Platz drei der Torjägerliste geworfen hat. Auf Platz drei der Liga stehen auch wiedererstarkte Löwen.

Wenn bei Juri Knorr der Cowboy Oberhand gewinnt, kann Bundestrainer Alfred Gislason (re.) ziemlich sauer werden.

Den Druck des Mega-Hoffnungsträgers im deutschen Team scheint Knorr gut zu schultern. „Wenn der Druck steigt, spielt sich auch mehr im Kopf ab, das ist nicht so einfach. Aber das kennt jeder Profi. Und das begleitet mich schon länger.“ Knorr durchlief die DHB-Nachwuchsteams von der U 17 bis zur U 19 und debütierte bereits mit 20 Jahren in der Nationalmannschaft.

Knorr verpasste die EM 2022, wollte sich nicht impfen lassen

2021 war er bei der WM in Ägypten und den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Dann stockte seine Karriere. Der gebürtige Flensburger, der das Handballspielen beim VfL Bad Schwartau erlernte, der einen Schritt zurück zum schleswig-holsteinischen Oberligisten HSG Ostsee und seinem Vater Thomas als Trainer tat, sich dann seine ersten Sporen in der Reserve des FC Barcelona verdiente, war nach seinem Wechsel von GWD Minden zu den Rhein-Neckar Löwen im Verein hinter Schmid nur noch zweite Wahl, verpasste die Europameisterschaft, weil er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollte. „Für mich war das eine schwere Zeit“, erzählte er im Rückblick.

Bei der WM steht Knorr nun wieder im 18-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason. Weil er mittlerweile geimpft ist? Diese Frage lassen Knorr und der DHB, der in der Frage eine unglückliche Figur abgibt, offen. Auf die Frage nach dem Impfstatus heißt es, Knorr erfülle alle Voraussetzungen für eine WM-Teilnahme. Punkt. Die sehen laut des Medizinischen Vorsorgeplans des Weltverbandes IHF vor, dass nur geimpfte oder genesene Spieler an der WM teilnehmen dürfen. Dabei darf der Genesenenstatus nicht früher als am 2. August 2022 festgestellt worden sein. Ob und wann Knorr im letzten halben die Infektion durchgemacht hat, ist nicht bekannt. Ausgefallen ist er nie. Fakt ist: Er verpasste keines der 18 Bundesliga- und zwei Pokal-Spiele der Rhein-Neckar Löwen und fehlte auch im Trainingslager in der Steiermark oder in den Testspielen der Saisonvorbereitung nicht. In den beiden Länderspielen im Euro Cup im Oktober gegen Schweden und Spanien traf Knorr jeweils viermal.

Seine Mitspieler wissen, was sie an dem jungen Lucky Luke in ihrem Team haben. Der Team-Oldie und Mannheimer Kollege Patrick Groetzki sagte am vergangenen Wochenende über den Jüngsten: „Er spielt sehr stark, mit viel Überzeugung und ganz viel Qualität. Wir wissen, was in ihm steckt. Jetzt ist er an einem Punkt, wo er das in jedem Spiel abrufen kann.“ Kapitän Johannes Golla lobte: „Genau in dieser Form brauchen wir ihn.“ Am Freitag (18 Uhr) startet die DHB-Auswahl gegen Asienmeister Katar ins Turnier. Cowboy Knorr hat das Zeug, der kommende deutsche Handball-Star zu werden.