CSE Ehlersdorf: Runde zwei erneut über vier Tage

Ehlersdorf. Insgesamt 185 Aktive werden erwartet, und rund 1500 Nennungen gingen bei den Veranstaltern ein. „Das ist echt richtig viel“, staunt Jörg Naeve und freut sich über die hohe Akzeptanz, die die insgesamt vier Club-Turniere erfahren.

16 Nationen sind am Start

Allein 75 Paare planen den Start im Großen Preis, der am Sonntag zur Sonderwertung für den erfolgreichsten Reiter oder die erfolgreichste Reiterin zählt und mit einem Sattel von Equipe nach drei Großen Preisen belohnt wird. Aus allen Richtungen kommen Amateure und Profis ins beschauliche Ehlersdorf. Hilmar Meyer reist aus Niedersachsen an, der Däne Lars Bak Andersen, Nationenpreis- und Championatsreiter, kommt aus Elmshorn nach Ehlersdorf. Tatsächlich sind Aktive aus insgesamt 16 Nationen vertreten, das Gros lebt und arbeitet in Deutschland wie zum Beispiel Tom Tarver-Priebe, Neuseeländer mit Wohn- und Arbeitsplatz in Tasdorf bei Neumünster.

Die Ziele sind unterschiedlich und doch auch wieder ähnlich. Es geht um Leistungsvergleich, Ausbildung und Vorbereitung auf Saisonziele. Etliche Profis kommen mit jüngeren Pferden oder auch Routiniers, die Schritt-für-Schritt in die grüne Saison mit den größeren Plätzen zurückfinden sollen. Philipp Schulze (Ellerhoop) hat ein ganzes Hengst-Geschwader von sieben bis elf Jahren dabei. Er wie auch Christoph Lanske (Hohen Wieschendorf) und andere holen in Ehlersdorf Schwung für die internationale Pferdewoche vom 11. - 14. Mai in Hohen Wieschendorf. Robin Naeve, der mehrere Wochen in den USA war, holte sich seine Casalia R wieder zurück. Während des US-Aufenthalts durfte Vater Jörg Naeve die Stute bei Turnieren vorstellen. Mit Jörg, Robin und Volkert Naeve sind auch die Top-Drei der Landesmeisterschaft Springen 2022 in Ehlersdorf am Start – sozusagen im Heimspiel. Der einstige deutsche Vizemeister Christian Hess (Radesforde) hat gleich sieben Pferde für das CSE benannt.

Das 2. CSE Ehlersdorf beginnt am Donnerstag mit drei Springpferdeprüfungen von Klasse A bis L, geht weiter mit der von Emil Frey Küstengarage präsentieren Youngster Tour und der b-horses Summer Trophy für unterschiedliche Leistungsklassen, und am Sonntag geht es um 15 Uhr in den Großen Preis auf Zwei-Sterne-Niveau.