﻿CSE Ehlersdorf: Sven Gero Hünicke und Mastermind gewinnen den Großen Preis

An vier Tagen wurde bei Jörg Naeve zum ersten von vier Turnieren geladen. Den Anfang machten beim CSE Ehlersdorf am Donnerstag Nachwuchspferde, abgeschlossen wurde Sonntag mit dem Großen Preis auf S**-Niveau mit Stechen.

Ehlersdorf. Die Springsportserie CSE Ehlersdorf auf der Reitanlage von Jörg Naeve in Ehlersdorf ist in die vierte Saison gestartet. Von Donnerstag bis Sonntag ging es in vierzehn Springprüfungen in den Parcours. Die ersten beiden Tage waren mit Springpferdeprüfungen und Youngsterspringen insbesondere auf die Nachwuchspferde ausgerichtet, am Wochenende ging es bis zur schweren Klasse.

Hünicke vor Dittmer und Bengtsson

Die anspruchsvollste Prüfung war die abschließende Springprüfung der Klasse S** mit einem Stechen. 42 Reiter-Pferd-Paare gingen hier am Sonntagnachmittag an den Start, neun davon beendeten den Umlauf ohne Fehlerpunkte und qualifizierten sich so für das entscheidende Stechen. In diesem hatten Sven Gero Hünicke (Fehmarnscher Ringreiterverein) und Mastermind RL die Nase vorn. In schnellen 42,28 Sekunden absolvierten sie den Stechparcours und gewannen das Springen vor Rene Dittmer (RV Harsefeld und Umgebung), der Farrero gesattelt hatte und in 42,47 Sekunden nur einen Hauch langsamer war. Zu Platz drei in 43,97 Sekunden ritten die Gewinner des Großen Preises der VR Classics Neumünster, Rolf-Göran Bengtsson (RV Breitenburg) und der Holsteiner Verbandshengst Zuccero.

CSE steht für „Club zur Förderung des Springsports Ehlersdorf“ und wurde im Jahr 2020 gestartet, um dem durch die Pandemie ausgedünnten Turnierkalender entgegen zu wirken und den Reitern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Pferde vorstellen können.

Die Idee kam gut an und wurde von Berufsreitern und Amateuren gut angenommen, und so ist die Springsportserie inzwischen etabliert und lockt nach wie vor auch Teilnehmer über die schleswig-holsteinischen Landesgrenzen hinaus an. 178 hatten sich für das vergangene Wochenende angemeldet, die meisten mit mehr als einem Pferd. Und nicht nur die Reiterinnen und Reiter kommen gerne nach Ehlersdorf, auch der Zuschauerbereich war gut gefüllt.

„Gute Bedingungen und passende Prüfungsformate“

„Das sind einfach gute Bedingungen und passende Prüfungsformate, denn die Pferde müssen langsam in die grüne Saison kommen. Wir haben alle nicht nur Pferde, die gleich die dicke Piste gehen. Die müssen Erfahrungen sammeln und Routine gewinnen“, erläutert die amtierende Derbysiegerin Cassandra Orschel (RV Rehhagen-Hamburg), was die Turnierserie ausmacht und warum sie gerne dort startet. Außerdem ist sie im benachbarten Sehestedt beheimatet und das Turnier somit direkt um die Ecke. Orschel platzierte sich mit Van der Vaart R zudem auf dem vierten Rang im Großen Preis. Mit ihrem Derbypferd Dacara E unterlief im Umlauf ein Fehler, da sie jedoch die schnellste Vier-Fehler-Runde hatten, reichte es noch für eine Platzierung auf Rang elf.

Bereits vom 27. bis zum 30. April steht die zweite Etappe der Springturnierserie an, bevor es von 13. bis 17. Juli beim dritten Turnier bis zur Klasse S*** geht. Die Teilnahme an allen drei Turnieren soll sich lohnen: Für den erfolgreichsten Reiter der ersten drei Großen Preise der Turnierserie gibt es als Sonderpreis einen neuen Sattel zu gewinnen. Das vierte und finale Clubturnier dieses Jahres steigt vom 3. bis zum 6. August und ist ausgeschrieben bis zur Klasse S**.