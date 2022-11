﻿Daniel D’Argento fliegt hoch in seiner ersten echten Adler-Saison

Zweite Volleyball-Bundesliga: Zum Heimspiel gegen den FC Schüttorf setzt Diagonalangreifer Daniel D’Argento auf die Dynamik des Publikums in der Dahlinger-Halle. Im dritten Spiel vor Kieler Fans soll der erste Heimsieg gelingen.

Kiel. Zwei Monate nach dem Liga-Start hoffen die Kieler Adler am Sonnabend (19 Uhr) auf den ersten Heimsieg. War die Hein-Dahlinger-Halle in den vergangenen Jahren stets eine Festung für den Volleyball-Zweitligisten, stehen nun drei Auswärtssiege zwei Heimniederlagen gegenüber. Gegen den FC Schüttorf soll sich das ändern. Die Niedersachsen reisen als Tabellensechste zu den fünftplatzierten Adlern. „Die Dynamik von der Tribüne wollen wir mitnehmen. Man spielt dann noch fokussierter und mit mehr Energie“, sagt Diagonalangreifer Daniel D’Argento, der in dieser Saison zu einem entscheidenden Faktor im Kieler Angriff geworden ist.