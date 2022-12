﻿THW Kiel läuft gegen die MT Melsungen in bunten Trikots auf

So bunt trieb es der THW Kiel schon lange nicht mehr auf dem Handball-Feld... Der Rekordmeister bestreitet sein kommendes Bundesligaspiel am Sonntag (16.05 Uhr) gegen die MT Melsungen in einem Sondertrikot. Statt in Weiß-Schwarz laufen die Zebras in Blau, Türkis, Grün und Gelb auf.

In diesem Sondertrikot laufen Patrick Wiencek und Co. am Sonntag (16.05 Uhr) im Bundesligaspiel gegen die MT Melsungen auf.

Kiel. Die Farbe verläuft vom tiefen Blau der Ostsee bis zum Goldgelb der Kieler Ostseestrände: Zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert spielt der THW Kiel am Sonntag in der Partie gegen Melsungen nicht in Schwarz oder Weiß.

Limitiertes Sondertrikot gibt es auch zu kaufen

Bunte Zebras gibt’s also doch, und so wollen die Spieler des Rekordmeisters am Themenspieltag „för de Küste“ aufmerksam machen auf den Schutz der Meere und der schleswig-holsteinischen Küsten. Aus dem Verkauf der streng limitierten Sondertrikots – nautische Koordinaten der Ostsee... ähh ... Wunderino-Arena auf dem Rücken inklusive – werden die Geisternetztaucher von „Ghost Diving“ unterstützt, die das Meer von Müll und vergessenen Netzen befreien, die zur tödlichen Falle für Meeresbewohner werden können.

Am Sonnabend (11 bis 14 Uhr) sind die Taucher übrigens auch beim „Beach Clean-up“ in Schilksee am Start. Alle Zebrafans sind aufgerufen, sich an der Strandsäuberungsaktion zu beteiligen. Treffpunkt ist am Hafenkiosk „Goldfisch“.