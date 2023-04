﻿Vier-Punkte-Spiel: Das 108. Nordderby zwischen THW Kiel und SG ist explosiv wie nie

Die einen stehen ganz oben und wollen sich revanchieren. Die anderen stecken in einer tiefen Krise, ihr Trainer sitzt auf einem Schleudersitz. Am Sonntag (14.05 Uhr) empfängt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga die SG Flensburg-Handewitt. Es ist das 108. Nordderby – und das ist schon im Vorwege explosiv wie selten.

Kiel/Flensburg. Revanchegelüste, Titelrennen, ein wackelnder Trainerstuhl – das 108. Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt (Sonntag, 14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) birgt so viel Sprengstoff wie selten. Schon allein die Tabellenkonstellation in der Handball-Bundesliga ist an Explosivität kaum zu überbieten. SG-Trainer Maik Machulla sitzt auf einem Schleudersitz, muss liefern. THW-Cheftrainer Filip Jicha verspürt indes keinen Ergebnisdruck. Seine Spieler müssen nicht, sie müssen nur wollen.

GOG-Trainer Krickau ein möglicher Machulla-Nachfolger?

Der Endspurt um den Meistertitel wird mit Nordduell Nr. 108 eröffnet. Die Ausgangslage spricht Bände, denn die SG (Platz vier/39:11 Punkte) möchte zum THW Kiel (1./41:9) aufschließen und steht besonders nach dem Doppel-Aus in DHB-Pokal und European League mächtig unter Druck. Gerüchten zufolge soll GOG-Gudme-Trainer Nicolej Krickau als möglicher Nachfolger von Maik Machulla in den Startlöchern stehen, bereits fleißig Deutschunterricht nehmen. Machulla will Spekulatives nicht an sich heranlassen, hat sich seinen Spielern nach dem Verpassen des Final-Four-Turniers in eigener Halle am Dienstag mit zeitintensiven Einzelgesprächen gewidmet, sagt: „Die Enttäuschung ist nicht verarbeitet. Wir waren eine von zwei deutschen Mannschaften mit der Chance auf drei Titel und werfen zwei davon weg. Wir haben das nicht kommen sehen, aber zweifeln nicht komplett an uns.“

Maik Machulla: „Erschreckend, wie schnell wir auseinanderfallen“

Es sei, so der 46-Jährige, „erschreckend gewesen, wie schnell wir auseinanderfallen“. „Die zwei Spiele gegen die Löwen (Pokal-Halbfinale, d. Red.) und Granollers (European-League-Viertelfinale, d. Red.) haben uns die Augen geöffnet.“ Machullas Lösung für den Rest der Saison: „Übertriebene Fürsorge füreinander. Wir haben ja noch ein Ziel und lassen jetzt keinen alleine stehen.“ Auch er, so der Coach weiter, müsse sich „als Trainer verändern, denn die neue Spielergeneration ist unglaublich wenig kritikfähig. Wir brauchen da in der Sache eine Streitkultur. Und unsere Mannschaft ist jung. Erst vier Spieler hatten überhaupt ein Final Four gespielt, diesen Druck, diese Kulisse gespielt.“ Auf das Nordderby bezogen sagt Machulla: „Um dieses Derby beneidet uns ganz Handball-Europa. Es ist in Sachen Adrenalin und Emotionen ein außergewöhnliches Spiel. Beide Teams werden gut aufeinander eingestellt sein.“

Während die SG zuletzt mit drei Spielen in vier Tagen im Einsatz war, geht der THW Kiel nach zwei spielfreien Wochen ausgeruht ins Derby. Steffen Weinhold wird aufgrund seiner wieder aufgebrochenen Schulterverletzung weiter fehlen. Und bei Filip Jicha, der am Mittwoch seinen 41. Geburtstag feierte („Der eigene Geburtstag ist nie ein normaler Arbeitstag. Du bist überwältigt von den vielen Glückwünschen und hast automatisch gute Laune“), könnte die Vorfreude größer nicht sein: „Alle Nordderbys haben ein besonderes Flair. Zu diesem Zeitpunkt Ende April ist jedes Spiel ein Finale. Das Interesse am Nordderby ist groß, die Spieler sind heiß, wir sind bereit. Ich finde diese Stimmung richtig geil, habe diese Spiele immer genossen. Für mich hat es auch darum immer Sinn gemacht, dass ich nach Kiel gewechselt bin.“

Allerdings will der Tscheche, der in der vergangenen Woche ein paar Tage bei seinen Eltern in Pilsen verbrachte, aus der Tabellensituation nichts ableiten: „Das Derby hat nichts mit der Tabelle zu tun. Nüchtern betrachtet hat jede Partie bis zum Saisonende eine besondere Brisanz – Stuttgart ebenso wie Flensburg. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir gewinnen müssen. Dieses Muss will ich daher streichen, das ist großer Quatsch.“ Jichas Schützlinge sollen nichts müssen, sie müssen nur wollen: „Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir gewinnen wollen. Meine Mannschaft will das, was sie verkörpert, auf dem Feld im Angriff und in der Abwehr umsetzen.“ Viel Videostudium und Belastungsspitzen haben das Training in dieser Woche geprägt.

In diesem 108. Nordderby steckt viel Explosivität. „Natürlich haben wir noch eine Rechnung mit Flensburg offen“, sagt THW-Torwart Tomáš Mrkva mit Blick auf das Kieler Desaster im Hinspiel. „Wir wissen ganz genau, was da im Dezember passiert ist. Wir wollen darüber eigentlich gar nicht reden, sondern Revanche nehmen und das Spiel jetzt gewinnen“, ergänzt Rückraumspieler Nikola Bilyk. Filip Jicha stört es indes, „wenn über ‚offene Rechnungen aus dem Hinspiel‘ gesprochen wird. Wenn du es schaffst, am Ende in der Bundesliga oben zu stehen, wirst du wieder ein Stück unsterblich. Das sollte unsere Motivation sein.“ Das 108. Nordderby – mehr als nur ein Handballspiel.

