Das Fazit der Hinrunde bei Holstein Kiel bleibt gemischt

Die Hinrunde von Holstein Kiel lässt Offizielle, Spieler und Fans mit gemischten Gefühlen zurück. Am Dienstag machten sich die Spieler bereits auf in den WM-Urlaub. Erst Mitte Dezember rollt der Ball in Projensdorf wieder. Zeit, um ein Hinrundenfazit zu ziehen. Dachten sich auch Uwe Stöver und Marcel Rapp. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

und schon ist die Hinrunde in der Zweiten Liga vorbei. Mit 25 Punkten steht Holstein Kiel auf einem soliden achten Platz in der Tabelle. Auf der anderen Seite glimmt bei Sportchef Uwe Stöver, Trainer Marcel Rapp und auch den Fans der Störche weiterhin das Gefühl, dass in dieser Hinrunde ein paar Punkte mehr drin gewesen wären, wenn man etwas mehr Glück und Konsequenz an den Tag gelegt hätte. Seit Dienstagvormittag befinden sich die ersten KSV-Profis auf dem Weg in den Urlaub. Erst am 15. Dezember wird wieder in Projensdorf trainiert. Bis dahin herrscht Stille um Holstein.

Vor seiner Abreise in den Urlaub hat KSV-Trainer Marcel Rapp noch einmal ausführlich über den ersten Teil der Saison gesprochen. Der 43-Jährige hat seine drei Gewinner der Hinrunde mit der Öffentlichkeit geteilt und verraten, ob und welcher Mannschaft er bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die Daumen drückt. Zeitgleich fiel die Analyse der Hinrunde von Sportchef Uwe Stöver eher kritisch aus. Der 55-Jährige mahnte, nicht mit der erbrachten Leistung „zufrieden zu sein“ und die vielen Unentschieden aus der Hinrunde als Ansporn für die Rückrunde zu sehen.

Die Chancen der KSV auf eine starke Rückrunde stehen nicht mal schlecht. Immerhin kehren mit Marco Komenda, Benedikt Pichler und auch Timo Becker gleich drei potenzielle Stammspieler aus schwierigen und langwierigen Verletzungen zurück. Sie werden Zeit brauchen, um wieder auf die berühmten 100 Prozent zu kommen. Auf der anderen Seite werden sie für die Störche dann echte Verstärkungen sein. Darauf hofft auch Trainer Marcel Rapp. Für die Transferplanungen der KSV in diesem Winter bedeutet das auch, dass Neuzugänge sehr unwahrscheinlich sind. Eher stehen ein, zwei KSV-Profis, die gar keine oder nur sehr wenig Spielzeit in der Hinrunde bekommen haben, noch vor dem Absprung. All das wird sich in den kommenden Wochen klären. Wir bleiben da für Sie über die WM hinaus natürlich am Ball.

Ihr Niklas Heiden

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Wir haben vier bis fünf Punkte zu wenig KSV-Sportchef Uwe Stöver über die Hinrunde von Holstein Kiel

Bild der Woche

Sprintübungen dauerhaft ohne Schmerzen: Darauf hofft Holstein-Stürmer Benedikt Pichler (vorne), der seit dem 3. September wegen einer Schleimbeutelentzündung in der Ferse zur Zwangspause verurteilt ist. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Service

Feedback und weitere Newsletter

Abonnieren Sie auch

