﻿Das ist der Plan von Holstein Kiel mit Rückkehrer Hólmbert Fridjónsson

In zwei Wochen bittet Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp die Störche wieder zum Training. Dann beginnt für die Störche die Vorbereitung auf die Rückrunde. Mit dabei: Stürmer Hólmbert Aron Fridjónsson, dessen Leihe in Norwegen am Jahreswechsel endet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket