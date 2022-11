﻿Das ist der Winterfahrplan von Holstein Kiel

Freie Tage, die Wintervorbereitung und Testspiele: Wie zuletzt im Jahr 2020 schlägt Holstein Kiel auch in dieser Saison sein Wintertrainingslager im spanischen Oliva Nova auf. Der Winterfahrplan der Störche im Überblick.

Kiel. Holstein Kiel hat seinen Winterfahrplan nach dem letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr veröffentlicht. Nach dem Freitagabend-Heimspiel am 11. November gegen Hannover 96 absolvieren die Störche noch ein Testspiel beim Hamburger Oberligisten SC Victoria Hamburg. Anpfiff ist am 15. November um 19.30 Uhr im Stadion Hoheluft. Das Testspiel gilt als „Ablösespiel“ für inzwischen Ex-KSV-Co-Trainer Fabian Boll, der im Sommer 2019 sein Amt als Cheftrainer des Hamburger Traditionsklubs abgegeben hatte, um als Co-Trainer bei den Störchen anzuheuern.

Wintertrainingslager von Holstein Kiel findet in Oliva Nova statt