﻿Das Knie zwickt: Harte Geduldsprobe für Mats Klüver vom SV Todesfelde

Seit einem halben Jahr ist Mats Klüver Zuschauer, wenn die Fußballer des SV Todesfelde um Oberliga-Punkte spielen. Die Knieblessur des 23-Jährigen wird nur langsam besser. Aber auch ohne ihn, so Klüver, könne die Todesfelder Elf das Verfolgerduell beim Heider SV gewinnen.

Todesfelde. Der Meister jagt den Aufsteiger. In der Fußball-Oberliga führt Neuling FC Kilia Kiel die Tabelle an. Zwei Punkte dahinter folgt der SV Todesfelde, allerdings haben die Kieler noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Ausrutscher dürfen sich die Todesfelder nicht erlauben, wenn sie erneut in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga einziehen wollen. Die kommenden Aufgaben beim Heider SV (Sbd., 14 Uhr) und acht Tage später gegen den SV Eichede haben es allerdings in sich. Nur Zuschauer ist Mats Klüver. Der Kreativspieler im Mittelfeld der Todesfelder fällt seit Ende April mit hartnäckigen Kniebeschwerden aus.

Der 23-Jährige, vor der Saison 2021/22 vom Oldenburger SV in den Joda-Sportpark nach Todesfelde gewechselt, erinnert sich genau an den Moment, als er sich verletzte. „Es war beim 0:3 in Eckernförde“, sagt Klüver. „Ein Gegenspieler ist mir auf den inneren Unterschenkel gefallen. Ich bin umgeknickt, dabei ist das Sprunggelenk kaputtgegangen und auch das Knie hat etwas abbekommen.“