... das schwerste. Nach dem Pokal-Rückschlag geht es für den THW Kiel gleich weiter in die Vollen. Mit der Partie gegen Krisen-Klub Kielce beginnt der Gruppenphasen-Endspurt in der Champions League, in der es eine Woche später in Szeged gleich weitergeht. Und was war noch in dieser Woche? Ein umgarnter Nationalspieler, eine Belastungsdebatte, dunkle Wolken über Kielce und eine Pokal-Auslosung - ohne Zebras.

Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie auch noch ein bisschen „geflasht“ von dem irrsinnigen Pokal-Duell des THW Kiel gegen den SC Magdeburg? Leider standen die Zebras nach einem denkwürdigen Tag in Hamburg - Heimspiel-Rekord inklusive - am Ende mit leeren Händen da. Jetzt stehen sich im Final Four in Köln der SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe im ersten, SG Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar Löwen im zweiten Halbfinale gegenüber. Der Titelverteidiger ist entthront. THW-Cheftrainer Filip Jicha spricht von einem „bitteren Rückschlag“, tut aber gut daran, den Blick sofort wieder nach vorn zu richten. Frei nach dem Motto „Das nächste Spiel ist immer das schwerste“.

Schließlich geht‘s nahtlos weiter mit dem Start in den königlichen Gruppenphasen-Endspurt am Donnerstag (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen KS Kielce. Platz zwei und damit der direkte Einzug ins Viertelfinale ist rechnerisch noch möglich (aber unwahrscheinlich und hängt von einem Sieg gegen Kielce ab). Platz drei und vier würden im Achtelfinale das begehrte Rückspiel-Heimrecht bedeuten. Platz fünf und sechs? Graue Theorie. Immerhin, bis zum nächsten Spiel - auswärts beim ungarischen Meister Pick Szeged - vergeht dann eine ganze Woche. Sie haben sich auch schon über das freie Wochenende gewundert? Auf dem Programm stand eigentlich das Auswärtsspiel beim Hansestadt-Nachbarn HSV, doch die Hamburger hatten keine (freie) Halle und mussten die Partie verlegen. Neuer Termin: 27. Mai.

Zeit genug also erst einmal, um „die Arbeit wieder aufzunehmen“ (Jicha). Wieder aufnehmen nach einer für viele Akteure strapaziösen Handball-Weltmeisterschaft mit Matches im Zweitagestakt. Die dänischen Weltmeister Niklas und Magnus Landin waren schließlich ebenso am Finalwochenende in Stockholm noch im Rennen wie die Schweden Eric Johansson und Niclas Ekberg oder der deutsche Linksaußen Rune Dahmke. Kaum war das Gold-Konfetti in der Tele2 Arena der schwedischen Hauptstadt zusammengefegt, ging es im DHB-Pokal schon wieder weiter. Weiter, immer weiter! Und pünktlich zum Re-Start war sie dann auch wieder da, die Belastungsdebatte. Magdeburgs Omar Ingi Magnusson muss sich einer Fersen-OP unterziehen und fällt bis zum Saisonende aus. Magnus Saugstrup hat sich beim Fight mit dem THW Kiel eine schwere Knieverletzung zugezogen. Dänen-Superstar Mikkel Hansen hat sich in Aalborg mit Stresssymptomen krankgemeldet. Vor der Entscheidung, diesen Schritt öffentlich zu machen, ziehe ich meinen Hut. Das trägt zur Enttabuisierung psychischer Krankheiten bei und beweist: Der Welthandballer von 2011, 2015 und 2018 ist nicht nur auf dem Handballfeld ein ganz Großer.

Apropos Belastung: In die Belastungsfalle will Kiels Kreisläufer und Abwehr-Stratege Hendrik Pekeler nicht noch einmal tappen. Darum kann Bundestrainer Alfred Gislason noch so sehr um den 31-Jährigen buhlen - Pekeler lässt am Ende seinen Körper über ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft entscheiden.

Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Re-Start in den ganz normalen Handball-Wahnsinn.

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Wenn ich jetzt schon merke, dass der normale Vereinsrhythmus zu viel ist, hat es keinen Sinn, zur Nationalmannschaft zurückzukehren. Hendrik Pekeler THW-Kreisläufer, zu einem möglichen Comeback in der Nationalmannschaft

Thema der Woche

In Kielce wiederholt sich Geschichte. Nach dem Rückzug eines Hauptsponsors drohen beim polnischen Serienmeister die Lichter auszugehen. Polnische Medien berichten, dass seit mindestens drei Monaten keine Spielergehälter geflossen seien, Vereinspräsident Bertus Servaas - auch das mittlerweile ein stereotyper Vorgang - richtete einen Hilferuf an die Politik. Schon vor der Saison war der nordmazedonische Meister Vardar Skopje aus dem Europapokal ausgeschlossen worden. Financial Fairplay sieht anders aus. Kein Wunder also, dass sich THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi internationale Kontrollmechanismen wünscht. Mit Frankreich-Star Nedim Remili hat bereits der erste Spieler das sinkende Schiff in Kielce verlassen. Der WM-Allstar unterschrieb bis 2026 bei Telekom Veszprém. Ist Torwart Andreas Wolff der nächste? Schöne schiefe Handballwelt.

THW-Fotoaktion

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.