﻿Das sagt die Statistik über den Saisonstart von Holstein Kiel

SV Henstedt-Ulzburg gewinnt Turnier in Schwerin

Am ersten September-Wochenende steigt der erste Spieltag in der Dritten Liga der Handballerinnen. Als amtierender Vizemeister geht der SV Henstedt-Ulzburg in die anstehende Saison. Das Team von Trainer Christian Gosch scheint bereits jetzt gut gerüstet für die kommenden Aufgaben zu sein.