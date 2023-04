﻿Das Schach-Märchen beim SK Doppelbauer Kiel geht weiter

Kiel. Wer in diesen Tagen an Schach denkt, richtet den Blick in die kasachische Hauptstadt Astana. Dort wird ein Nachfolger für Weltmeister Magnus Carlsen gesucht, und das Duell zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren fesselt die Experten. Und während die beiden Kontrahenten auf der großen Weltbühne unsterblich werden könnten, schreibt der SK Doppelbauer Kiel still und (nicht ganz) heimlich sein Schach-Märchen an der Ostsee fort und sorgt auf der deutschen Bühne für Furore. Jetzt stehen auch die SK-Frauen vor dem Aufstieg in die Top-Liga.

Am Sonnabend (14 Uhr) gegen Werder Bremen sowie am Sonntag (10 Uhr) gegen den SK Kirchweyhe bestreitet der Männer-Erstligist im Casino der Stadtwerke Kiel im Uhlenkrog sein Saisonfinale. Mit zwölf Mannschaftspunkten liegt Doppelbauer auf Platz sieben, der Klassenerhalt ist vor den abschließenden Partien nur noch Formsache, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 13 (SF Berlin/9 Punkte) beträgt drei Punkte. Die Planungen für eine weitere Saison im Oberhaus können beginnen.

Doppelbauer setzt mit Konsequenz auf die Jugend

Das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil Doppelbauer nicht nur mit einem Mini-Etat (rund 70 000 Euro) in den Kampf zieht, sondern mit viel Leidenschaft und Konsequenz auf die Jugend setzt. Nach dem Aufstieg des SK III aus der Landesliga in die Oberliga wird Doppelbauer in der kommenden Saison in den obersten vier offenen Ligen (Erste und Zweite Bundesliga, Oberliga, Landesliga) vertreten sein. Zudem steht die SK-Jugend momentan in der Jugendbundesliga zwei Spieltage vor dem Saisonende punktgleich mit dem Hamburger SK an der Spitze. „Insgesamt kann man sagen, dass wir einer der erfolgreichsten Schachvereine in Deutschland sind“, so der SK-Vorsitzende Sebastian Buchholz. „Mit den Erfolgen wachsen die Aufgaben und Ausgaben. Personelle Unterstützung fehlt, um alle Bereiche mit der gleichen Qualität zu bearbeiten, und finanzielle Unterstützung würde auch vieles erleichtern.“

Sebastian Buchholz: „Nehmen Aufstieg zu 90 Prozent wahr“

Apropos Aufgaben: Nach dem Zweitliga-Titel steht die Frauenmannschaft vor dem Aufstieg ins Oberhaus. „Wir nehmen den Aufstieg zu 90 Prozent wahr“, sagt Buchholz. Letzte finanzielle Planungen würden noch ausstehen. Dabei würde schon ein Mini-Etat von nur 8000 Euro ausreichen, um durch die Saison zu kommen. Buchholz: „10 000 Euro wären ein gutes Polster, um auch unvorhergesehenen Situationen besser zu begegnen.“

Auch bei den Frauen setzt der SK Doppelbauer auf Regionalität und Jugend, bietet mit seinen Bundesligamannschaften zudem einen starken Anreiz, um Spielerinnen und Spieler nach Kiel zu locken. Bei den Frauen und in der Jugend dürfen Spielerinnen und Spieler parallel auch in einer „offenen“ Mannschaft aktiv sein.

Wolfgang Pajeken, Teammanager der Doppelbauer-Erstligamannschaft, spricht von einer „großartigen“ Saisonbilanz. „In der Zweiten Bundesliga konnten wir viele junge Talente entwickeln.“ Die Doppelbauer-Züge gehen auf. Eigengewächs Magnus Arndt erzielte in Liga zwei 6,5 Punkte aus neun Partien, steht kurz vor der Verleihung des Titels „Internationaler Meister“. U 18-Meister Marius Fromm holte Jugend-EM-Bronze. Vier Punkte aus fünf Partien holte die erst 13-jährige deutsche Schach-Hoffnung Magnus Ermitsch, die im Sommer 2022 aus Berlin an die Förde gewechselt war.

Pajeken sagt aber auch: „Natürlich wollen wir unbedingt auf Nachwuchs setzen, aber ganz oben wird die Luft immer dünner. Und es fehlt an allen Ecken an Unterstützung und Geld. Wir sind so gut, dass an vielen Stellen ehrenamtliche Helfer schon fast nicht mehr ausreichen und wir professionelle Kräfte brauchen könnten.“ Die beiden 19-jährigen Jakob Pajeken und Marius Fromm sollen Stammspieler in Liga eins werden. Der unter Betrugsverdacht geratene Hans Moke Niemann absolvierte in der laufenden Saison keine Partie für den SK Doppelbauer.