﻿Leezener SC in der Verbandsliga in großer Gefahr

Kreis Segeberg. Der Leezener SC läuft Gefahr, in der Südweststaffel der Fußball-Verbandsliga den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. „Zweimal konnten wir den Rückstand ausgleichen. Aber als dem Gegner kurz vor der Pause der Doppelschlag zum 4:2 gelungen ist, hat das etwas in den Köpfen unserer Jungs ausgelöst“, sagte LSC-Obmann Sascha Lütjens nach dem 3:4 (2:4) gegen den TuS Hartenholm. „In der zweiten Hälfte war unser Team irgendwie blockiert.“

Rafael Schmucks 0:1 egalisierte der Leezener Kevin Schramm (11.). Die Antwort des LSC auf den zweiten TuS-Treffer von Maximilian Kokot (16.) war das 2:2 durch Tobias Neumann. Robert Wasner (40.) und Kokot (44.) versetzten den Gastgebern einen Tiefschlag, von dem sich die Leezener nicht mehr erholten. Das 3:4 durch Hans-Jordt Petersen fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

„Ein absolut verdienter Sieg für uns“, sagte TuS-Trainer Martin Genz. „Wir haben die Leezener mit Fehlern im Spiel gehalten. Trotz der Patzer in der Defensive hätten wir zur Pause deutlich höher führen müssen. Dann wäre früh Ruhe gewesen.“

Ruhe, die es für den LSC in dieser Saison tabellarisch kaum noch geben dürfte. „Wir müssen punkten, punkten, punkten“, fordert Lütjens von seiner Mannschaft. „Und damit sollten wir schon Sonnabend in Kisdorf anfangen.“

Fetihspors Trainer Tepsic stolz auf seine Elf

Die Elf von Fetihspor Kaltenkirchen hat unterdessen für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer Sven Tepsic gewann beim WSV Tangstedt mit 2:1 (1:0). Nach dieser Niederlage können die Tangstedter ihre Titelambitionen zu den Akten legen.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns mit einer geschlossenen Teamleistung den Sieg verdient“, sagte Tepsic. „Bei uns wächst etwas zusammen.“ Die Kaltenkirchener erspielten sich trotz widriger Platzverhältnisse eine Menge Torchancen. „Unsere Abschlussschwäche ist ja nichts Neues. Wären wir vor dem Tangstedter Tor konsequenter gewesen, hätten wir höher gewonnen.“

Nicht glücklich war Tepsic über so manche Entscheidung des Schiedsrichters. „Uns wurden ein Hand- und ein Foulelfmeter nicht gegeben.“ Außerdem sei Fetihspor ein reguläres Tor aberkannt worden. „Wir haben es auf Video, dass der Treffer korrekt erzielt wurde.“

Es sei deutlich zu erkennen gewesen, dass Tangstedt der Spielrhythmus fehlte. „Das ist eine echt gute Truppe. Aber für den WSV war es das erste Spiel nach der Winterpause, für uns das vierte.“ Die Tore für die Tepsic-Elf erzielten Benjamin Karadzic (32.) und Khamzat Gazgiriev (86.). Mika Könemann (53.) konnte für die Gastgeber zwischenzeitlich ausgleichen.

Rutschpartie in Rönnau endet 2:2

Die Spieler des SC Rönnau 74 und der SG Elmenhorst/Tremsbüttel hatten unterdessen beim 2:2 (1:2) auf dem Hockey-Kunstrasenplatz mit massiven Standschwierigkeiten zu kämpfen. Die Gäste vergaben in der Anfangsphase einen Elfmeter, weil der Schütze wegrutschte. Das 1:0 für die SG-Elf war dagegen vom Boden begünstigt: Der Freistoß von Tobias Gaycken (6.) flutschte in Netz. Tim Bedei (15.) glich aus, Stefan Timm (28.) brachte die Elmenhorster erneut in Führung. Bedei (63.) profitierte beim 2:2 davon, dass der Elmenhorst Mathis Hansen den Schuss abfälschte.

Nach der Pause hatten die von Sören Warnick trainierten Rönnauer ein deutliches Chancenplus. Ein weiterer Versuch von Bedei wurde von SG-Keeper Felix Amenda pariert. Ein Kracher von Kapitän Lasse Koth klatschte an die Querlatte. Kurz vor dem Ende scheiterte Bedei erneut am Schlussmann der Gäste, den Nachschuss setzte Janick Loose über das leere Tor.