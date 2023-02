Der Abstand von Holstein Kiel schmilzt weiter

Nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg steht Holstein Kiel vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig am Freitagabend unter Druck. Ein Interesse von Klubs aus Schweden an Hólmbert Fridjónsson sporgte zudem für weitere Unruhe im Storchennest. Alles Wissenswerte in unserem Newsletters „Holstein Kiel - Die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

Zwar werden die Tage länger und die Sonne kommt ab und zu mal heraus – für Holstein Kiel bleibt aktuell aber die graue Mittelfeld-Tristesse der Alltag. Nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg und der damit verbundenen zweiten Niederlage in Folge für die KSV müssen die Störche nach unten nun mehr als wachsam sein. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwar noch acht Punkte. Ein solches Polster kann allerdings bei weiteren Partien ohne Sieg auch sehr schnell zusammenschmelzen.

Wieder fit und einsatzbereit sind nach ihrem Ausfall in der vergangenen Woche die beiden Stürmer Hólmbert Fridjónsson und Steven Skrzybski. Einem Einsatz am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr) steht nichts entgegen. Unbedingt in den Griff bekommen müssen die Rapp-Schützlinge zum einen die Abschlussschwäche in der Offensive, aber auch die Anfälligkeit in der Defensive. Außenverteidiger Timo Becker nahm in dieser Sache auch alle seine Teamkollegen in die Pflicht.

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten in Sachen Holstein: Neben Benedikt Pichler befindet sich wie auch Torwart Thomas Dähne zurück im Training – wenn auch noch nicht bei der Mannschaft. Beide Akteure befinden sich auf dem Weg der Besserung, wobei Dähne noch einmal deutlich schneller zur Mannschaft zurückkehren wird als Pichler. In seiner aktuellen Form könnten die Störche Ahmet Arslan, der vor der Saison zu Dynamo Dresden in die Dritte Liga ausgeliehen wurde, gut gebrauchen. Der Mittelfeldspieler trifft bei der SGD am laufenden Band und ist mit einer Kaufoption seitens der Dresdener ausgestattet.

Ob Arslan am Saisonende an die Förde zurückkehrt, bleibt somit abzuwarten. Für die Störche steht ohnehin am Freitagabend erst einmal die Begegnung bei Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) an. Dort will Holstein das Punkte-Polster auf die Abstiegsränge wieder vergrößern. Dafür braucht es an der Hamburger Straße allerdings einen Sieg.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Spiel und ein sonniges Wochenende!

Ihr Niklas Heiden

Holstein Reporter

Zitat der Woche

Wir haben kein Angebot vorliegen, aber bereits dem Spieler und seinem Berater gesagt, dass wir Hólmbert in dieser Transferperiode nicht abgeben wollen Holstein-Kiel-Sportchef Uwe Stöver über mögliches Interesse anderer Klubs an Hólmbert Fridjónsson

Bild der Woche

Symbolik pur: Holstein Kiels Stürmer Fiete Arp liegt nach dem 2:3 gegen Magdeburg enttäuscht auf dem Rasen und ärgert sich über seine vergebenen Chancen. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Service

Feedback und weitere Newsletter

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

