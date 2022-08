Der Büdelsdorfer TSV kann die Audorfer Personalnot nicht ausnutzen

In der Fußball-Verbandsliga West standen für den Büdelsdorfer TSV zwei Siege nach den ersten zwei Ligaspielen zu Buche. Am dritten Spieltag musste sich der BTSV nun mit einem Remis gegen den TSV Vineta Audorf arrangieren.

Büdelsdorf. Erstmalig in dieser Saison konnten die Fußballer des Büdelsdorfer TSV nicht als Sieger vom Feld gehen. Am dritten Spieltag der Fußball-Verbandsliga West musste sich die Mannschaft von BTSV-Coach Frank Weschke im Heimspiel gegen den TSV Vineta Audorf mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben.

Ein Endergebnis, das durchaus überrascht, schließlich gingen die Gäste personell derart am Stock, sodass eine überaus heftige Pleite zu befürchten war. So musste beispielsweise mit Julius Lorenz ein Feldspieler den Platz zwischen die Pfosten einnehmen. Zudem standen einige Spieler im Audorfer Kader, die normalerweise in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen oder für die Altherren auflaufen. „Vor dem Spiel hätte ich eine 0:5-Packung sofort akzeptiert“, gestand Ausdorfs Trainer Norman Bock, dessen Team zur Halbzeit jedoch durch den Treffer von Ayendy Andres Perez (24.) in Führung lag.

Die Gastgeber waren über die gesamten 90 Minuten drückend überlegen. Trotzdem sollte ihnen nur der Ausgleichstreffer durch Vincent Bender (55.) in Halbzeit zwei gelingen. „Uns hätten zwei glasklare Elfmeter zugesprochen werden müssen, doch das war nicht entscheidend. Mein Team war in etlichen Situationen einfach zu lethargisch und nicht druckvoll genug“, bilanzierte Weschke.

Hochzufrieden war hingegen Norman Bock: „Dieses Unentschieden fühlt sich aufgrund der extrem ungünstigen Vorzeichen wie ein Sieg an.“

Schiedsrichter: Daniel Feil (SC Weiche Flensburg 08) – Tore: 0:1 Perez (24.), 1:1 Bender (55.) – Zuschauer: 100.