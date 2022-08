﻿Der Flintbeker Norick Blödorn ist deutscher Meister im Speedway

Schwere Verletzungen: Kiel Baltic Hurricanes mit dezimiertem Zieleinlauf in der GFL

Eine chaotische Saison in der German Football League ist für die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend mit einem weiteren Rückschlag zu Ende gegangen. Bei der für den zuvor schon zementierten vorletzten Tabellenplatz irrelevanten 19:52-Niederlage gegen die New Yorker Lions verloren die Canes zwei ihrer Team Captains durch Verletzungen.