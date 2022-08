Der Lotse bleibt an Bord

Liebe Leserinnen und Leser,

stürmische See, tosende Wellen und strahlender Sonnenschein begleiteten am Dienstag die Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des THW Kiel. Ein schöner Kontrast: hier die warme, freundliche Sonne, da eine steife norddeutsche Brise, die zugegebenermaßen aber eher als Rückenwind daherkam. THW-Cheftrainer Filip Jicha mag solche Kontraste. „Auch die Saison wird wieder beides bieten, Strahlen und Sturm. Ich freue mich extrem und vermisse diesen Stress“, sagte der Tscheche am Ostseestrand von Damp. Stress, den der 40-Jährige noch eine ganze Weile länger wird genießen können (und manchmal auch ertragen müssen). Denn Jicha verlängerte - genau übrigens wie Co-Trainer Christian Sprenger - seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2026.

Jetzt herrscht also, wie man so schön norddeutsch sagt, Ruhe im Karton bei der Zebraherde? Zumindest fast. Das Personal für die Saison 2022/2023 steht, die Neuzugänge haben sich gut eingelebt und konnten bei der Erstauflage des KN-Cups im heimischen „Wohnzimmer“ Wunderino-Arena schon ganz schön glänzen. Nicht nur erwies sich der THW Kiel als „schlechter Gastgeber“ und schnappte sich nach Siegen gegen den VfL Lübeck-Schwartau und den HSV den „Pott“.

Mit Eric Johansson als bestem Spieler und Tomáš Mrkva als bestem Keeper des Turniers gingen auch die beiden individuellen Auszeichnungen an das Team in Schwarz-Weiß. Für Mrkva endete damit eine Woche wie im Gefühlsrausch, waren doch er und Ehefrau Katerina am vergangenen Donnerstag Eltern der kleinen Adela geworden. Herzlichen Glückwunsch zur „Kieler Prinzessin“!

Jetzt können sich THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und Co. voll auf das wichtigste verbliebene Puzzleteil stürzen: die Nachfolge von Welthandballer Niklas Landin im Tor ab dem Sommer 2023. Apropos 2023: Die Finanzen bis dahin sind gesichert. Die Zebras starten mit einem Etat von 13,5 Millionen Euro in die neue Saison, und auch die Bilanz für die Spielzeit 2021/2022 (THW-Aufsichtsratsboss Marc Weinstock: „Wir oszillieren um einen Nullpunkt“) hält keine bösen Überraschungen bereit. Das könnte sich indes mit der drohenden Energiekrise ganz anders verhalten. Beim Nachbarn HSV in der Hansestadt Hamburg jedenfalls rechnet man schon mit dem schlimmsten, nämlich damit, dass die großen Arenen im Falle einer Krise vom Stromnetz genommen werden. Sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten und sollten diese Maßnahmen Schule machen, würde dem Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga nach der überstandenen Corona-Pandemie erneut Ungemach bevorstehen. Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass dieser Worst Case einfach nicht eintritt!

In jedem Fall steigt die Vorfreude, rückt die Saison nun wirklich in großen Schritten näher. Das erste Pflichtspiel erwartet die Zebras am 31. August in Düsseldorf im Supercup gegen Meister SC Magdeburg. Den erwartet Andy Schmid, Ex-Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen, übrigens nur noch auf Platz vier. Der Schweizer hat die Bundesliga für den großen Liga-Check im „Zebra Journal“ der Kieler Nachrichten einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und wer wird nach Schmids Einschätzung Meister? Das wird noch nicht verraten - das „Zebra Journal“ erscheint am 3. September. Sie können sich ja schon mal ein kleines Kreuzchen im Kalender machen.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerwoche und viel Spaß beim Saisonstart.

Passen Sie gut auf sich auf!

Ihr Tamo Schwarz, THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich trage den THW Kiel ganz tief in meinem Herzen. Filip Jicha, Cheftrainer des THW Kiel, zu seiner Vertragsverlängerung bis 2026.

Zahl der Woche

Der Etat beim THW Kiel ist stabil. Die Zebras starten mit einem Budget von 13,5 Millionen Euro in die neue Spielzeit. „Das ist ein Umsatz wie vor drei Jahren. Angesichts der harten Zeiten mit Corona spricht ein Umsatz wie vor der Krise für unser Marketing, die Sponsoren und Zuschauer. Wir planen mit einer schwarzen Null“, sagte Marc Weinstock, Vorsitzender des THW-Aufsichtsrates.

