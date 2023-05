﻿34:30 beim HSV: Cooler THW Kiel bleibt auf Titelkurs

Hamburg. Der HSV flirtet mit Europa, zwischen dem THW Kiel und seinem 23. Meistertitel wächst ein festes Band der Liebe. Am Sonnabendabend ließen sich die Kieler Zebras im „kleinen Nordderby“ auch in der ausverkauften Barclays Arena am Volkspark nicht von ihrem Titelkurs abbringen und setzten sich im Nachholspiel der Handball-Bundesliga mit 34:30 (20:16) durch. Überragender Akteure mit neun Treffern war dabei Nikola Bilyk.

Der HSV klopft als Tabellensechster ans Tor nach Europa

Sieben Jahre sind seit dem Hamburger Neustart 2016 vergangen. Der HSV hat sich aus Liga drei wieder ans Licht gewühlt, klopft als Tabellensechster der Handball-Bundesliga ans Tor nach Europa. Die Ambitionen des Rekordmeisters von der Kieler Förde haben sich indes nicht verändert, seit dem Rivalen von der Alster nach dem finanziellen Kollaps im Januar 2016 die Lizenz entzogen war. Zum ersten Mal ist die Barclays Arena wieder ausverkauft, rund 12 000 füllen das weite Rund, darunter 500 mitgereiste Kieler.

Die sehen von Beginn an einen offenen Schlagabtausch, in dem der HSV voll auf Tempo setzt, stets schnelle Antworten findet, angesichts der Verletzungen von Jacob Lassen und Nicolai Theilinger aber auch mit drei Rechtshändern im Rückraum zu agieren gezwungen ist. So kommt der flinke Niederländer Dani Baijens über die rechte Seite, stark im Eins-gegen-Eins mit drei Treffern (8:7/14.). Da darf sein Teamkollege Tobias Schimmelbauer längst nur noch von der Tribüne aus zusehen. Der fleißige Zeitstrafensammler kassiert nach einem ungestümen Foul an Domagoj Duvnjak die Rote Karte.

Zweimal sieht sich THW-Cheftrainer Filip Jicha zum Wechseln gezwungen. Ersetzt Niklas Landin im Tor – trotz gehaltenem Siebenmeter des Bundesliga-Goalgetters Casper U. Mortensen – in der 21. Minute durch Tomáš Mrkva (21.), zeitgleich auch den Norweger Petter Øverby im Abwehr-Innenblock. Ab jetzt: Stabilisation, Verdichtung, Zupacken. Der THW zieht durch konsequentes Offensivbemühen vom 14:14 (23.) auf 17:14 (26.) und 20:15 davon (30.), zündet seinen Halbzeit-End-Turbo mit Nikola Bilyk als Mega-Beschleuniger. Dabei wird Mrkva erst nach der Pause (20:16 für den THW) so richtig in Fahrt kommen.

HSV-Keeper Jens Vortmann: „Wir haben Moral gezeigt und nie aufgegeben“

Auf der Gegenseite dauert es fast 35 Minuten, bis HSV-Keeper Jens Vortmann zum ersten Mal einen Kieler Wurf pariert. „So etwas gibt’s mal, damit muss man leben“, sagt der 35-Jährige. „Aber wir haben Moral gezeigt und nie aufgegeben.“ Beim 26:19 durch einen bärenstarken Bilyk-Doppelschlag (41.) zieht Kiel auf sieben Tore davon und kann sich „dennoch nie zurücklehnen, das war unser Ziel“ (HSV-Trainer Torsten Jansen). Der Grund sind Vortmann-Paraden gegen Harald Reinkind (35.) und dreimal Niclas Ekberg (37./38./46.). Wieder ist es Bilyk, der kontert (28:23/47.), die weiße Kieler Fankurve frohlocken lässt. „Die Nummer eins im Land sind wir“, schallt es aus dem Fanblock. Und doch tut es der guten Stimmung in der Barclays Arena keinen Abbruch, und doch kann „Toto“ Jansen das „Spiel genießen“ und resümiert: „Ich bin überwältigt von der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat die Angst weggefegt und einfach weitergemacht.“

Kurze Schrecksekunde in der 38. Minute, als THW-Linksaußen Rune Dahmke vom Feld humpelt, sich den Oberschenkel hält. Eine Verletzung, die sich später „nur“ als Zerrung herausstellt. Glück im Unglück.

Trotz eines starken Mrkva im Kieler Kasten, trotz einer phasenweise phänomenalen THW-Deckung stellt der HSV noch einmal auf „minus drei“ (29:32 durch Thies Bergemann/58.). Kiel bleibt cool. „Wir haben das heute mitverfolgt und wollten uns von so etwas nicht beeinflussen lassen“, sagt Shooter Bilyk und spielt auf das Finale in der Fußball-Bundesliga und den Last-Minute-Zusammenbruch von Borussia Dortmund an. „Wir wollen rausgehen, Spaß haben, wollen diesen Titel holen“, sagt der Österreicher, der seine Coolness, sein In-sich-Ruhen auch aus seinem christlichen Glauben schöpft: „Das ist immer mein sicherer Ort.“

Harald Reinkind macht am Ende alles klar

Apropos Coolness: Harald Reinkind macht in Minute 59 mit einem starken Ballgewinn und anschließendem Tor zum 33:29 alles klar. Der THW festigt seine Tabellenführung und macht seinen Trainer Filip Jicha stolz. Der erklärt die Ruhe zur aktuell wichtigsten Tugend. „Die Ruhe ist Teil unseres Matchplans, wichtigstes Element. Ich hatte das in Halbzeit eins etwas vermisst. Und als Vortmann dann in der zweiten Halbzeit so viele Bälle gehalten hat, ging es darum, cool zu bleiben und nichts zu ändern.“

„Die Nummer eins im Land sind wir“, sang der Kieler Fanblock in der ausverkaufen Barclays Arena. © Quelle: Uwe Paesler

Gesagt, getan. In einer Partie, nach der irgendwie beide Kontrahenten Zufriedenheit ausstrahlen, lässt sich der THW Kiel nicht von seinem Weg abbringen. „Jetzt können nur noch wir selbst uns von unserem Weg abbringen“, sagt Nikola Bilyk vor der finalen Woche der Wahrheit mit den abschließenden drei Saisonspielen. Den Anfang macht am Sonntag, 4. Juni, die Begegnung beim Bergischen HC in Düsseldorf.

HSV – THW Kiel 30:34 (16:20) HSV: Vortmann (1.-21. und ab 31. Minute/ 8/1 Paraden), Pinski (21.-30./0) – Schimmelbauer, Magaard 2, Mortensen 5, Tissier 2, Weller 4, Ossenkopp, Axmann 1, Andersen 7/1, Niemann n.e., Bergemann 2, Feit n.e., Valiullin 2, Baijens 5. THW Kiel: N. Landin (1.-21. Minute/ 4/1 Paraden), Mrkva (ab 21./ 11/1) – Duvnjak, Sagosen 3, Reinkind 2, M. Landin 3, Øverby 1, Wiencek 5, Ekberg 7/5, Pabst n.e., Fraatz 1, Dahmke, Zarabec 2, Wallinius n.e., Bilyk 9, Pekeler 1. Schiedsrichter: Schulze/Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Strafminuten: HSV 2 (Axmann), THW 4 (Pekeler, M. Landin) – Disqualifikation: Schimmelbauer (10./grobes Foul) – Siebenmeter: HSV 3/1 (N. Landin pariert Mortensen, Mrkva pariert Andersen, THW 5/4 (Ekberg scheitert an Vortmann) – Spielfilm: 1:0, 5:5 (11.), 9:9, 10:12 (20.), 14:14, 14:17 (26.), 16:20 – 17:23, 19:26 (41.), 23:27, 24:30 (51.), 27:31, 29:32 (58.), 30:34 – Zuschauer: 12 000 in der ausverkauften Barclays Arena in Hamburg.

