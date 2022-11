﻿THW Kiel: Magdeburg und der Pekeler-Faktor

Wieder an Bord: THW-Routinier Hendrik Pekeler feierte nach 181 Tagen in Nürnberg sein Comeback.

Nürnberg. Für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason zählen die Punkte "quasi doppelt". Der Isländer erwartet am Sonnabend (18 Uhr, live ARD, Liveticker auf KN-online), wenn der deutsche Meister SC Magdeburg den THW Kiel zum Spitzenspiel der Handball-Bundesliga empfängt, ein "ausgeglichenes Duell". So oder so ist im Lager des THW Kiel die Freude über Rückkehrer Hendrik Pekeler riesengroß. Ist er am Ende der entscheidende P-Faktor?

Das Timing könnte besser nicht sein. Beim 34:27 in Nürnberg gegen den HC Erlangen feierte der 31-jährige Ausnahmekönner Pekeler sein Comeback nach 181 Tagen. Ein Nachhausekommen über zweimal fünf Minuten. "Nach Hause" in den Abwehr-Innenblock zu seinem defensiven "Ehepartner" Patrick Wiencek. Nach Hause an den Kreis, von wo aus Pekeler eines seiner gedrehten Trademark-Tore (14:13/26.) erzielte. Dort, wo ihn auch ein Zuspiel von Harald Reinkind auf dem falschen Fuß erwischte. "Den hat er so noch nie gespielt – aber so etwas kann er jetzt wohl", sagte Pekeler nach dem Spiel und zuvor einem halben Jahr Spielpause mit einem erleichterten Lachen. Dabei sei er nicht einmal aufgeregt gewesen: "Nein, nur die Routine hat noch gefehlt. In der ersten Halbzeit war ich noch ein bisschen ,lost'. Ich bin froh, dass ich mein erstes Spiel jetzt wieder gemacht habe. Der Rest kommt nach und nach. Ich bin nicht von null auf 100 der Alte, Filip (THW-Trainer Jicha, d. Red.) wird mich langsam heranführen."

Lost in Nürnberg. Aufgefangen in den offenen Armen der Zebras. „Peke tut uns insgesamt gut – nicht nur seine Arbeit auf dem Spielfeld, sondern auch im Trainingsbetrieb und abseits des Feldes“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach der Partie in Nürnberg, die der Österreicher unbedingt richtig eingeordnet wissen wollen: „Erlangen hatte zu Hause noch nicht verloren und ist auch so aufgetreten. Aber wir haben uns dreimal zurückgekämpft, haben hinten raus Ruhe bewahrt.“

Rechtsaußen Yannick Fraatz mit sieben Toren aus sieben Versuchen

Der HCE um den ehemaligen Kieler und neuen HCE-Käpt’n Sebastian Firnhaber („Wir wollen uns mit den Besten messen. Aber heute war die Niederlage verdient“) hatte dem THW besonders in der ersten Halbzeit alles abverlangt, das Kieler Angriffsspiel nie zur Entfaltung kommen lassen. „Niklas Landin hat uns sehr geholfen, nach der Pause war der Vorsprung dann komfortabel“, sagte Rechtsaußen Yannick Fraatz. Der 23-jährige war mit sieben Toren aus sieben Versuchen einer der absoluten Lichtblicke des Abends, musste sich nach einem verlorenen Abpraller, aus dem das Erlanger 19:20 resultierte, aber auch einiges anhören vom erbosten Welthandballer. „Für den THW Kiel war es mein bestes Spiel, ja. Außer der eine Abpraller. Aber Niklas Landin darf mir alles sagen. Auf ihn höre ich“, so Fraatz.

Ein Sonderlob bekamen Fraatz und Nikola Bilyk von ihrem Trainer Filip Jicha: „Yannick konnte das Spiel genießen, an Niko habe ich große Erwartungen, er ist so ein talentierter Junge. Aber besonders froh bin ich, sind wir alle, Peke zurück zu haben.“

Auch im Hinblick auf das Spitzenspiel am Sonnabend in Magdeburg. „Magdeburg hat drei unheimlich schnelle Rückraumspieler, die viel das Eins-gegen-Eins suchen. Das müssen wir kompakt lösen in einer hitzigen Stimmung“, sagte Hendrik Pekeler und weist auch auf die letzten Duelle hin. „Wir fahren dahin mit einem guten Gefühl aufgrund der letzten drei Spiele, die wir gegen den SCM siegreich gestaltet haben.“

„Halt mich, nur ein bisschen“, singt Herbert Grönemeyer. Aber die Versuche von Erlangens Nationalspieler Tim Zechel (rechts) gingen auch in dieser Szene ins Leere, Nikola Bilyk erzielt eines seiner insgesamt neun Tore. © Quelle: imago/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink

In der Bundesliga (30:25), im Finale des DHB-Pokals (28:21) sowie im Supercup (36:33) konnten die Zebras den deutschen Meister zuletzt dreimal in Folge auf Distanz halten. Die Magdeburger liegen momentan hinter den Füchsen Berlin (21:3 Punkte), dem THW Kiel (20:4) und den Rhein-Neckar Löwen (19:5) mit zwei weniger absolvierten Partien auf Rang vier (17:3). Doch Viktor Szilagyi weiß: „Magdeburg ist eines dieser Spiele, die auch abgesehen von allen Tabellenständen immer Topspiele sind. Es tut gut, mit Schwung nach Magdeburg zu fahren.“ Und dann ist da ja auch noch der P-Faktor. Szilagyi: „Vielleicht hilft es, dass Peke dort nicht sein erstes Spiel macht, und er kann so noch mehr zum Faktor werden.“