﻿Der THW Kiel will in Gummersbach die „echte“ Tabellenführung zurück

Die Füchse haben ein spielfreies Wochenende, also könnte der THW Kiel mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Gummersbach die „echte“ Tabellenführung zurückerobern. Die Augen sind dabei auch auf einen deutschen Nationalspieler gerichtet, der in den Fokus des THW Kiel geraten sein soll.

Kiel/Gummersbach. Handball-Fans schnalzen bei diesem Klang mit der Zunge: Der VfL Gummersbach empfängt den THW Kiel (Sonntag, 16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online). Alt- trifft auf Rekordmeister. Handball-Vergangenheit, Handball-Gegenwart. Für die Zebras geht es um nicht weniger als die „echte“ Tabellenführung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brand, Deckarm, Wunderlich – Gummersbach klingt. Damals wie heute. Einer der schillerndsten Rohdiamanten des deutschen Handballs heißt Julian Köster. Der 23-jährige Nationalspieler ist Kapitän, ist junger Leader der jüngsten Mannschaft der Bundesliga. Unter Beweis gestellt am Donnerstagabend beim SC DHfK Leipzig. Vier Niederlagen in fünf Spielen standen bei den Oberbergischen in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga zu Buche. Hinzu kam das Pokal-Aus im Viertelfinale gegen Lemgo. Gummersbach musste gewinnen. Gummersbach gewann mit 34:30. Köster erzielte sieben Tore.

Schindler: „Julian hat bis 2025 einen Vertrag bei uns“

Der Halblinke wird mit dem THW Kiel in Verbindung gebracht. Ex-Zebra Christoph Schindler, mittlerweile VfL-Geschäftsführer, bleibt gewohnt gelassen: „Julian hat bis 2025 einen Vertrag bei uns, und wir sind glücklich, dass er da ist – hoffentlich noch viele Jahre. Ich habe bisher nichts vom THW gehört, dass er nach Kiel kommen soll“, so der 39-Jährige. Köster selbst stand im Vorwege der Partie nicht für ein Gespräch zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

99 Treffer hat der Rückraumspieler bislang in der Liga erzielt in dieser Saison. Übertrumpft wird er beim VfL nur von Rechtsaußen Lukas Blohme, der mit 134/8 Treffern sogar bester Feldtorschütze der gesamten Bundesliga ist. „Gummersbach hat eine schlau zusammengestellte Mannschaft. Alle Außen – nicht nur Lukas Blohme – sind sehr wurfstark, haben gute Erfolgsquoten. Auch die drei unterschiedlichen Kreisläufer sind gefährlich. Es wäre falsch, das Bild des Aufsteigers zu übernehmen. In Wahrheit ist der VfL ein Traditionsklub mit einer großen Historie, der eine neue Zeitrechnung beginnen will“, weiß THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Die SG Flensburg-Handewitt ist in Gummersbach gestolpert

Seine Vorsicht kommt nicht von ungefähr. Die SG Flensburg-Handewitt zog in der Schwalbe-Arena, die am Sonntag mit 4132 Zuschauern ausverkauft ist, den Kürzeren (29:31), der SC Magdeburg (30:28) sowie Rhein-Neckar Löwen (32:29) und Füchse Berlin (30:28) siegten nur mit Glück, Mühe und Not. „Wenn der VfL in Führung geht, dürfen wir nicht in Hektik verfallen, dürfen nicht die Nerven verlieren. Wir sind gewappnet“, so der Tscheche weiter.

Christoph Schindler weist den Druck weg vom Aufsteiger: „Der Druck liegt beim THW. Aber wir freuen uns, haben drei Jahre in Liga zwei auf solche Spiele hingearbeitet.“ Und die Zebras haben die Niederlage gegen Bukarest, die das Weiterkommen ins Viertelfinale am Mittwoch trübte, schnell aus den Kleidern geschüttelt. Jicha schaltete schnell wieder in den K.o.-Modus: „Wir gehen die Partie an wie ein Champions-League-Finale. Ich habe Riesenrespekt vor der Mannschaft und vor der Arbeit, die in Gummersbach mit viel Energie geleistet wird. Wir wollen die Sache gut machen und brauchen dafür viel Geduld. Goggi (Trainer Gudjón Valur Sigurdsson, d. Red.) versucht, dort ein Arbeitsambiente einzuimpfen.“

Lesen Sie auch

Steffen Weinhold steht zum ersten Mal wieder im Kader des THW Kiel

Fest steht: K.o. würde der THW im Falle einer Niederlage nicht gehen. Ein Sieg indes würde den Zebras, die nach Minuspunkten bereits die beste Bilanz vorweisen können, allerdings ein Spiel weniger als die (an diesem Wochenende spielfreien) Füchse Berlin absolviert haben, die „echte“ Tabellenführung bescheren. Nach sechs Spieltagen an der Spitze waren die Füchse im Oktober auf Platz eins gesprungen und hatten diesen nur im Dezember für eine Woche noch einmal an den Rekordmeister verloren. Ein gutes Vorzeichen: Linkshänder Steffen Weinhold steht nach überstandener Schulterverletzung zum ersten Mal wieder im Kader. Jicha: „Er fährt mit, ist einsatzbereit, wird vielleicht ein paar Minuten bekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige