Derby-Meeting 2023: Rabatt für Frühbucher

In knapp vier Monaten ist es soweit: Dann beginnt das Idee Derby-Meeting in Hamburg vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2023. Wer im April Tickets bucht, profitiert dabei von einem Frühbucherrabatt.

Hamburg. Das Spitzenereignis der fünf Renntage des Derby-Meetings in Hamburg-Horn ist das Idee 154. Deutsche Derby am 2. Juli. Gesucht wird das dreijährige Pferd, das auf den Derbysieger 2022, Sammarco (Gestüt Park Wiedingen) aus dem Rennstall von Trainer Peter Schiergen folgt und mit einem Triumph in der 154. Auflage des bedeutenden Rennen Geschichte schreiben kann. Insgesamt 81 Pferde umfasst die Liste der Derbykandidaten aktuell, spätestens am 27. Juni steht fest, welche Pferde tatsächlich antreten.

Die fünf Renntage in Hamburg bergen Klassiker wie den Langen Hamburger, den Großen Preis von Lotto Hamburg, den berühmten Hansa-Preis und die beiden BBAG Auktionsrennen – acht bis zwölf Rennen pro Tag.

Tickets verfügbar

Wer dabei sein möchte, kann ab sofort Karten buchen über die Website des Hamburger Renn-Clubs unter www.galopp-hamburg.de. Vom Stehplatz bis zur Pik König- und NH-Hotel-Lounge mit eigenem Tisch und Catering sind vielfältige Optionen vorhanden. Tickets gibt es als Meetingkarte für alle fünf Renntage oder eben auch als Einzeltickets.

Ermäßigungen gibt es für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten, Rentner und Menschen mit Handicap. Die Ticketpreise auf der Website sind aktuell Vorverkaufspreise mit einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent, der noch bis zum 30. April 2023 gilt.