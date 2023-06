Derby-Meeting 2023: Fünf Renntage und das Ereignis des Jahres

Hamburg. Wie in jedem Jahr ist Hamburgs Kult-Ereignis gekennzeichnet durch hochwertige Rennen, insgesamt steht eine Dotierung von rund 1,3 Millionen Euro für das fünftägige Meeting zur Disposition. Freuen darf man sich in Hamburg auf das Wiedersehen mit einstigen Derbysiegern: So wird der Sieger des Deutschen Derbys 2022, der Hengst Sammarco (Gestüt Park Wiedingen) im mit 70.000 Euro dotierten Gruppe-Rennen Wettstar – Großer Hansa-Preis am Sonnabend , 1. Juli unter dem Jockey Adrie de Vries an den Start gehen. Sammarco trifft dann auch auf Sisfahan (Darius Racing), der mit Andrasch Starke das Deutsche Derby 2021 gewann und dem Jockey damit den achten Sieg in diesem Klassiker bescherte. Damit hat Starke mit dem bisheriger Rekordhalter Gerhard Streit „gleich gezogen”. Die spannende Frage ist, ob und wann der aus Stade stammende Jockey einen neuen Rekord setzen kann.

Starke ist beim Derby-Meeting wieder dabei und zählt im Hansa-Preis mit Aff un Zo aus dem Besitz von Holger Renz zum Kreis der sieben Kandidaten. Dort wird auch Mendocino (Stall Salzburg) erwartet, der zu den wenigen „Bezwingern” des erfolgreichsten deutschen Galoppers, Torquator Tasso, zählt.

Noch 31 Hoffnungen …

Für das 154. Deutsche Derby stehen aktuell noch 31 Pferde in der Meldeliste. Maximal 20 Starter dürfen am Sonntag, 2. Juli, im erstmals bereits ab ca. 14.15 Uhr gestarteten Spitzenereignis auf die 2.400 Meter lange Derbydistanz gehen. Nur einmal im Leben, nämlich im Alter von drei Jahren, können Galopper dieses Rennen laufen. Der letzte so genannte Streichungstermin ist Montag, 26. Juni, am Dienstag werden die 20 Startboxen der Derbypferde traditionell ausgelost und zwar in der Spielbank Hamburg.

Fünf Renntage – fünf Mal Hochspannung

Am Sonntag, Mittwoch und dann am Freitag, Sonnabend und Sonntag bietet der Hamburger Renn-Club e.V. fünf Tage mit feinstem Galopp-Sport in insgesamt 50 Rennen, etliche Wettchancen, Kinderland für die kleinen Gäste, Ausstellung und viel Platz für alle Besucherinnen und Besucher auf den Flächen neben und an den Rails.

Sechs bis zwölf Rennen pro Renntag umfasst das Programm, darunter schon am ersten Renntag (Familienrenntag) den mit 25.000 Euro dotierten Sparkasse-Holstein Cup für Stuten. Dazu gibt es das Kinderland, Mini-Traberrennen und den Kinder-Hutwettbewerb.

Gleich mehrmals stehen die „Pferdedamen” beim Idee Derby-Meeting im Mittelpunkt, denn der Sport auf der Rennbahn dient vor allem auch der Vollblutzucht. Rennleistungen fließen in die Zuchtwertschätzung ein und geben Aufschluss über die Vererbungsparameter von Stuten und Hengsten. Allein am 25. Juni werden neun Rennen in Hamburg-Horn gelaufen.

Klassiker des Idee Derby-Meetings …

… sind neben dem Sparkasse Holstein-Cup der Lange Hamburger, das mit 3.200 Meter längste und auch eines der ältesten Rennen des Meetings. Dotiert ist der „Marathon” mit 25.000 Euro und dafür steht auch Duke of Lips (Rennstall Germanius) auf der Liste, der im Juni in Köln Dritter im Steher-Cup über 3000 Meter wurde. Das am höchsten bewertete Pferd ist Lotterbov, Sohn des einstigen Hansa-Preis-Siegers Protectionist, und Sieger im Steher-Cup in Köln. Dieses Rennen findet am Mittwoch, 28. Juni auf der Horner Rennbahn neben fünf weiteren Rennen statt. An diesem Young Turf Day ab 17 Uhr gilt übrigens: Eintritt frei für Besucher und Besucherinnen.

Drei auf „einen Streich”

Drei Renntage in Folge beginnen am Freitag, 30. Juni, und mit dem Großen Preis von Lotto Hamburg ist bereits eine weiterer Klassiker benannt. Das mit 30.000 Euro dotierte Rennen ist das Glanzlicht des elf Rennen umfassenden Tages und dafür stehen aktuell neun Pferde in der Meldeliste. An diesem Renntag wird zudem auch der Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung für Auszubildende und Reiter/innen mit weniger als 50 Siegen ausgetragen. Für diesen Nachwuchsförderpreis gilt die Jockey-Altersregel U 30.

Der Sonnabend ist gekennzeichnet durch den Großen Hansa-Preis – sowie durch insgesamt 12 Rennen, darunter auch die World Championship for Lady Riders. Hamburgs Derby-Meeting ist einer der Gastgeber für diese Weltmeisterschaft.

Das rauschende Finale des Meetings auf der traditionsreichen Rennbahn Hamburg-Horn beginnt am Sonntag, 2. Juli. Insgesamt 12 Rennen birgt dieser Tag, der für Publikum, Pferdebesitzer/innen, Trainer/innen und Jockeys in die Kategorie „nervenzerfetzend” gehört, denn kaum etwas ist so aufregend und emotional wie das 154. Deutsche Derby. Das Rennen der Rennen – prestigeträchtig und mit 650.000 Euro Preisgeld das höchstdotierte Rennen überhaupt in Deutschland. Wenn in Hamburg ab ca. 14.15 Uhr das Derby startet, dann hält man auch in Paris oder Epsom schon mal kurz „den Atem an”.

Das Finale des fünftägigen Meetings glänzt zudem mit dem Rudolf-August Oetker-Gedächtnisrennen, das mit 52.000 Euro dotiert ist, ebenso mit dem Hapag-Lloyd-Rennen – beides BBAG-Auktionsrennen, der Hamburger Stuten-Meile und dem Hamburger Stuten-Preis – beide höchst attraktiv dotiert.

All das verspricht nicht nur hochspannenden Sport, sondern auch etliche Wettchancen für Besucher und Besucherinnen. Wer dabei sein möchte, wenn eine der traditionsreichsten Sportveranstaltungen der Hansestadt Hamburg stattfindet, hat zudem eine breite Auswahl an Möglichkeiten: Von der Stehplatzkarte – der sogenannten Sattelplatzkarte – bis zur Loge mit Catering in der Tribüne!

KN