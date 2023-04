﻿Versöhnlicher Abschluss: Deutsche Handballer 32:31 gegen Spanien

Berlin. Versöhnlicher Abschluss eines durchwachsenen Wettbewerbs. Nach fünf Niederlagen hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit einem Sieg aus dem Euro Cup verabschiedet. Am Sonntagnachmittag in Berlin setzte sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen den Vize-Europameister und WM-Dritten Spanien knapp mit 32:31 (20:11) durch. Was für Bundestrainer Alfred Gislason auf dem Weg zur Heim-EM im Januar bleibt, sind offene Baustellen und viel Arbeit.

Nichtsdestotrotz lieferte die Partie gegen Spanien wertvolle (und überraschende) Erkenntnisse, taten sich für den ehemaligen Kieler Erfolgstrainer auch neue, vielversprechende Optionen auf. Ja, Rhein-Neckar Löwe Juri Knorr ist überragender Spielgestalter dieser jungen deutschen Mannschaft, glänzte am Prenzlauer Berg mit 13 Toren, Mut und Aggressivität. Doch während ganz Handball-Deutschland von Youngster Julian Köster schwärmt, entwickelt sich Luca Witzke zusehends zur Schlüsselfigur, zog klug die Fäden, während Knorr auf die Position im linken Rückraum wechselt. „Das läuft gut, wir sind zusammen sehr beweglich und konnten viel Druck ausüben“, resümierte der Leipziger. Bundestrainer Alfred Gislason erklärte: „Wenn Köster hinten so viel arbeiten muss, fehlt ihm vorne die Kraft.“

Renars Uscins glänzte mit vielen starken Szenen

Zudem spielte sich U 21-Youngster Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf) auf der Linkshänder-Position ins Rampenlicht, hatte – wie schon zuletzt in Schweden – viele starke Szenen und konnte sich in Abwesenheit von Kai Häfner ins Notizbuch des Bundestrainers spielen. Kurzum: Defensiv wie offensiv überzeugte die DHB-Auswahl in Halbzeit eins, verwehrte den Iberern durch konsequentes Rückzugsverhalten, über die zweite Welle oder schnelle Mitte zu reüssieren. 20:11 zur Pause – das gibt es gegen Spanien auch nicht alle Tage.

Nach dem Wechsel rückte bei den Spaniern Weltklasse-Torwart Gonzalo Pérez de Vargas zwischen die Pfosten. Das DHB-Team leistete sich in der Folge zudem einige technische Fehler, so dass der Vorsprung schmolz. Es wurde hitzig. Besonders Jorge Maqueda vom HBC Nantes wurde zur Reizfigur, wurde aufgrund übertriebener Härte ausgepfiffen, brachte zusätzliche Brisanz in dieses Testspiel. „So ein bisschen Trash Talk macht doch Spaß“, sagte Knorr, und nach dem 32:28 (58.) konnte Spanien zwar noch aufholen, aber nicht mehr ausgleichen.

„Das war wichtig für den Kopf“, sagte Gislason, der seine Mannschaft nach einer sechsmonatigen Pause erst im Oktober wieder zusammenrufen wird. „Wir haben gezeigt, dass wir einen Großen der Top-Vier der Welt schlagen können. Das gibt ein gutes Gefühl“, sagte Torwart Andreas Wolff, der mit 15 Paraden ebenfalls einen großen Anteil am Erfolg hatte.