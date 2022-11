﻿Deutsche Mehrkampfmeisterin: Kielerin Vanessa Ziesenitz stellt Vielseitigkeit unter Beweis

Turnerische Mehrkämpfe haben in Deutschland Tradition und verlangen den Athleten alles ab. So auch Vanessa Ziesenitz vom Kieler TV, die in diesem Jahr bereits ihren vierten Meistertitel im Deutschen Achtkampf geholt hat. Wie ihr Weg von der Turnhalle ins Leichtathletikstadion führte.

Kiel. Ein Freitagabend in den Uni-Sportstätten. Wenn andere Leute zum Start ins Wochenende die Füße hochlegen, legt Vanessa Ziesenitz los, feilt an ihren Turnübungen. Aufwärmen, Dehnen, Krafttraining, dann geht es an die Geräte. Es geht, wie immer, um Kleinigkeiten. Denn Zentimeter können beim Turnen den Unterschied ausmachen. Das weiß die Athletin vom Kieler TV nur zu gut.

Mit ihren 25 Jahren verfügt Ziesenitz nicht nur über reichlich Erfahrung im Turngeschäft, sondern auch bereits über einen gefüllten Trophäenschrank. Im September holte sie ihren vierten Titel bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften (DMKM) im baden-württembergischen Bruchsal. Die Kielerin setzte sich im Achtkampf in der Altersklasse 20 bis 29 Jahren gegen 33 Mitstreiterinnen im größten Teilnehmerfeld durch. Bei den Deutschen Mehrkämpfen werden turnerische (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken/Reck und Boden) und leichtathletische (100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderballwurf) Disziplinen kombiniert.

Turnerische Mehrkämpfe haben Tradition in Deutschland

Dabei ist der Achtkampf nicht die einzige Mehrkampfkategorie. In den sogenannten Jahnkämpfen kommen etwa noch Freistil-Schwimmen, Tauchen und Turmspringen dazu. Und bei den Friesenkämpfen wird der moderne Fünfkampf abgewandelt (Fechten, Schwimmen, Laufen, Kugelstoßen, Schießen). Auch rein schwimmerische und leichtathletische Wettkämpfe werden unter der Flagge des Deutschen Turner-Bundes (DTB) ausgetragen. Der Reiz für die Athleten: die Vielseitigkeit.

Gemischte Wettkämpfe haben eine lange Tradition, werden seit 1880 bei deutschen Turnfesten ausgetragen. Nicht nur Kinder außerhalb des Leistungssports, sondern auch langjährige Turnerinnen und Turner finden hier eine Betätigung, so drückt es der DTB aus. Insgesamt kamen in Bruchsal nach Corona-Pause erstmals wieder 734 Athletinnen und Athleten aus 200 verschiedenen Vereinen aus ganz Deutschland zusammen.

Vanessa Ziesenitz ist eine von drei Kielerinnen, die beim Kieler TV für die Deutschen Mehrkämpfe trainieren. © Quelle: Uwe Paesler

Turnen und Leichtathletik – wie geht das zusammen?

Für Ziesenitz liegen Turnen und Leichtathletik gar nicht so weit auseinander, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Bei beidem laufe man viel, benötige Kraft und ein gutes Körpergefühl. Als Turnerin habe sie zudem Vorteile, wenn es um die Eingewöhnung in einer neuen Sportart geht. „Wir Turner lernen und adaptieren schnell, die Koordination fällt uns leicht“, sagt Ziesenitz.

Eine schnelle Auffassungsgabe ist für sie Voraussetzung für den sportlichen Erfolg im Mehrkampf. Denn lediglich im Turnen wird sie gecoacht – seit 2011 von ihrer Trainerin Elena Schachmeier. Die Disziplinen der Leichtathletik bringt sie sich dagegen gemeinsam mit ihren Trainingspartnerinnen selbst bei. Dann werden Videos wie beispielsweise zu Stoßtechniken geschaut und im Stadion geübt.

Vanessa Ziesenitz über Achtkampf: „Du musst halt alles können“

„Du musst halt alles können“, sagt Ziesenitz. „Es bringt nichts, wenn du im Turnen ein Ass bist und dann nur drei Meter stößt.“ Dabei ist intensives Training Grundvoraussetzung. Früher habe sie sechs Tage in der Woche in der Halle verbracht, teils stundenlang, auch als Sportakrobatin. Heute trainiert sie vier Mal wöchentlich. Ein Balanceakt, der einen hohen organisatorischen Aufwand bedeutet. Mitten in der diesjährigen DMKM-Vorbereitung bestand die Medizinstudentin ihr zweites Staatsexamen. „Da war es wichtig, den Kopf frei zu bekommen.“ Für das Studium und für den Sport, den sie seit 20 Jahren betreibt.

Zunächst lag bei Ziesenitz der Fokus nur auf dem Turnen. In Kindertagen nahm ihre große Schwester (heute 29) sie einfach mit. „Franciska hat angefangen, ich habe es ihr nachgemacht“, so die 25-Jährige, „sie war immer mein Vorbild.“ 2011 folgte dann die erste Qualifikation für die Mehrkämpfe. Warum der Wechsel? „Beim Turnen steht dir eine riesige Welt voller neuer Sachen offen, aber irgendwann schaffst du das nicht mehr, die Arbeit reinzustecken“, sagt sie fast schon etwas wehmütig. Nun schätzt sie die Abwechslung draußen im Leichtathletikstadion. Und die Gemeinschaft in ihrem Team, was gerade die Mehrkämpfe für sie besonders macht.

Turn-Team beim Kieler TV „wie eine kleine Familie“

Mit Teilen des Teams trainiert sie seit 15 Jahren. „Man sagt immer, Turnen sei ein Einzelsport, aber das ist hier absolut nicht der Fall.“ Ihr Team vom Kieler TV, mit dem sie auch in der Landesliga startet, sei für sie „wie eine kleine Familie“. Mit ihrer Schwester Franciska turnt tatsächlich familiäre Unterstützung mit, sie wurde in diesem Jahr 13. in Bruchsal. Gemeinsames Pushen und Motivieren statt Konkurrenzdenken. Sowohl während der Wettkämpfe als auch während des Trainings.

So wie auch an diesem Freitagabend in den Uni-Sportstätten, wo Boden und Barren auf dem Programm stehen. Wie immer geht es um Details. Ob Ziesenitz nach ihren vier nationalen Mehrkampftiteln noch mal bei den reinen Turnwettkämpfen in der Spitzenklasse angreifen will? „Der Zug ist abgefahren“, sagt sie und lacht, „mit 25 Jahren ist das im Turnen schon zu spät.“