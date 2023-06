Deutscher Meister wird nur der THW Kiel

Liebe Leserinnen und Leser,

ich lege mich fest: Vier Punkte (der SC Magdeburg spielt heute Abend noch sein 33. Spiel gegen den TVB Stuttgart) und 41 Tore Vorsprung werden reichen. Der THW Kiel ist auf dem Weg zu seiner 23. deutschen Meisterschaft nicht mehr aufzuhalten. Spätestens seit der 38:23-Gala am Mittwochabend gegen eine leicht überforderte HSG Wetzlar besteht nun wirklich kein Zweifel mehr. Auch wenn die Zebras selbst tiefstapeln, es nicht beschreien wollen, abergläubisch sind, den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich könnte diese Reihe jetzt beliebig lang fortsetzen. Aber eingefleischte Handballfans wissen eben doch: 41 Tore wird der SCM in zwei Matches nicht aufholen. Punkt.

Also wird am Sonntag gefeiert. Der THW Kiel sagt: Saisonabschlussfeier. Ich sage: Meisterfeier. Nicht auf dem Rathausplatz, sondern in der Arena. Denn auf dem Platz vor dem Rathausbalkon laufen die Vorbereitungen für die Kieler Woche, die Sperrstunde ist auch nicht gerade hilfreich. Und da nun der Rekordmeister am Sonntag ausgerechnet das weiteste Auswärtsspiel der Liga bei Frisch Auf Göppingen bestreiten muss, kann vor 21 Uhr eigentlich nicht mit den Stars auf der Bühne zu rechnen sein.

Aber die wollen es dann so richtig krachen lassen. Schließlich flossen am Mittwoch nach der Partie gegen Wetzlar bereits erste Abschiedstränen, als Niklas Landin (Aalborg), Sander Sagosen (Kolstad), Miha Zarabec (Plock) und Yannick Fraatz (Bergischer HC) auf Wiedersehen gesagt, sich mit bewegenden Worten von Kollegen, Trainern, Betreuern, Verein und Fans verabschiedet haben. „Ich bin traurig, dass ich bald nicht mehr weiter für den THW spiele“, sagte Superstar Sagosen. Für Doppel-Welthandballer Niklas Landin sei „das alles noch schwer zu verstehen“. Erst in den kommenden Tage, glaubt der Däne, werde sich in seinem Kopf verfestigen, dass das Kapitel Kiel nun bald geschlossen ist.

Ganz anders die Gemütslage bei Linkshänder Harald Reinkind, der seinen Vertrag an der Förde um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert hat. Ob er in der kommenden „nur“ mit Steffen Weinhold an seiner Seite die Position im rechten Rückraum ausfüllen wird, ist weiter offen. Ebenso das Comeback von Hendrik Pekeler in der Handball-Nationalmannschaft. Der Kreisläufer, der nach Fersenproblemen und einem Achillessehnenriss im rechten Bein in dieser Saison auf das Spielfeld zurückgekehrt ist, wird nun von Fersenproblemen auf der linken Seite gehandicapt und muss sich im Sommer einem operativen Eingriff unterziehen. Das Comeback – rechtzeitig vor der Heim-Europameisterschaft im Januar – in der DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason liegt auf Eis. Pekeler: „Deswegen hat eine Rückkehr in die Nationalmannschaft bisher keinen Sinn gemacht. Mehr kann ich seriös noch nicht beantworten, auch wenn ich gerne würde.“

Es bleibt also auch über den letzten Spieltag am Sonntag (Liveticker auf KN-online hier) hinaus spannend. Aber erst einmal wird gefeiert. Ich sage: Meisterfeier! Und wünsche Ihnen ganz viel Spaß! mir klingt der Gesang von Mittwochabend in der Arena noch im Ohr: „Deutscher Meister wird nur der THW“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich wünsche Ihnen ein tolles Handball-Wochenende,

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Über euch könnte ich drei Stunden reden. Ich freue mich, dass ich von euch weg bin – endlich mal gesund essen! Miha Zarabec THW-Spielmacher, bei seinem Abschied in der Wunderino-Arena mit besonderem Augenzwinkern in Richtung Domagoj Duvnjak und Nikola Bilyk.

Statistik der Woche

41 Tore Vorsprung haben die Zebras in der Handball-Bundesliga vor dem SC Magdeburg. Der SCM zieht am Donnerstagabend noch gegen den TVB Stuttgart nach Spielen mit dem THW Kiel gleich, müsste aber selbst im Falle einer Kieler Niederlage in Göppingen am Sonntag zwei Kantersiege einfahren. Unwahrscheinlich! SCM-Trainer Bennet Wiegert sagt: „Wenn der THW am Ende oben steht, ist es auch verdient!“

Geschichte der Woche

