﻿Segel-Vision: Kiel als Ausgangspunkt für den America’s Cup

Kiel. „Unsere Zeit ist jetzt“, sagt Paul Farien. Der 23-jährige Kieler ist Vize-Europameister und Kieler-Woche-Sieger in der Waszp, der foilenden One-Design-Jolle, ist auch in der „Zwillings“-Konstruktionsklasse Motte unterwegs. Fliegende Boote alle beide, aber nun will Farien noch höher hinaus. Alles auf ein höheres Level heben, auf ein deutlich größeres Boot. Hinaus in die ganz große Segelwelt. Auf einem Highspeed-Racer vom Typ AC 40 – AC wie America’s Cup.

„EmbRacing Team Germany“ heißt das Projekt, das Deutschland beim Youth America’s Cup (YAC) und der ersten Auflage des Women’s America’s Cup vertreten will. Neben Antreiber Farien engagieren sich hier viele bekannte und erfolgreiche deutsche Seglerinnen und Segler. Etwa Alica Stuhlemmer, Kieler Olympia-Dritte im Nacra17 von Tokio 2021, oder Jesse Lindstädt, Nacra-U 21-Weltmeister von 2019, zudem die Olympia-Zweiten Tina Lutz und Susann Beucke, 470er-Weltmeisterin Luise Wanser oder Motten-Weltmeisterin Franziska Mäge. Als Teammanagerin der Frauen-Crew fungiert Carolina Werner (Schwedeneck), mit Kohlhoff Olympia-13. von Rio 2016. Nicht nur Segelgrößen wie Boris Herrmann und Philipp Buhl trauen den aufstrebenden Cup-Aspiranten einiges zu.

Deutschland ist eine von zwölf Teilnehmernationen bei Youth und Women’s America’s Cup

In diesem Team steckt Energie. Umso mehr, seitdem der Startplatz gesichert ist, Anfang März der positive Bescheid von den Cup-Veranstaltern kam. Neben den sechs Teilnehmernationen des „großen“ America’s Cups um die berühmte Silberkanne der ältesten noch immer ausgetragenen Segelregatta der Welt, neben Neuseeland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und der Schweiz also, darf Deutschland ebenso wie Australien, Schweden, Kanada, Spanien und die Niederlande ran. Der erste Schritt ist getan. Und nun beginnt die Arbeit so richtig.

Für den Kieler Paul Farien gilt das nur bedingt. Oder kann man noch mehr tun als in den vergangenen Monaten schon? „Es ist enorm viel Arbeit, bevor es irgendwann aufs Wasser geht“, sagt er. „Netzwerken, Partnersuche, das Team zusammenstellen, Gespräche führen, Gelder akquirieren: Ich mache das seit Oktober in Vollzeit.“ Am Anfang stand eine Vision – dann ging alles ganz schnell. „Ich bin zum Notar gegangen und habe ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Sponsorenmappe erstellt, die ersten Firmen besucht“, erzählt Farien. „Es gab für mich kein Wenn und Aber. Ich bin losmarschiert, obwohl ich noch gar nicht wusste, wer mit mir dabei ist.“

Flog in der Waszp schon zu EM-Silber: Paul Farien, hier bei der Kieler Woche 2021. © Quelle: Uwe Paesler

Paul Farien: Vom Studenten und Waszp-Segler zum jungen Segel-Unternehmer

Aus dem Studenten und Waszp-Segler wurde in kürzester Zeit ein junger Segel-Unternehmer. Ein Unternehmen braucht es, denn auch wenn das benötigte Budget nicht mal annähernd die astronomischen Sphären jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke des großen America’s Cups erreicht, sind die Summen dennoch hoch, für deutsche Nachwuchs-Jollensegler teilweise schwindelerregend. „Am Anfang dachte ich schon: ,Oh, krass, was sind das für exorbitante Summen’“, sagt Farien. „Aber es wird schnell fast normal. Du hast das Geld ja auch nie in der Hand.“

Vorerst kalkuliert das Team mit einem Budget von 258 000 Euro, den größten Anteil machen die Regatta-Teilnahmekosten von 82 000 Euro aus. Die weiteren Posten: 25 000 Euro Schadenskaution, 25 000 Euro Regatta-Extrakosten, 50 000 Euro für Training und Vorbereitung, 30 000 Euro Reise- und weitere Extrakosten, jeweils 15 000 Euro für Media- und Marketingausgaben sowie Förderung und Akquise der segelnden Teammitglieder sowie Ausrüstungskosten in Höhe von 16 000 Euro.

„embRacing“ strebt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit an

Reicht das für ein konkurrenzfähiges Produkt? „Eigentlich brauchen wir 500 000 bis eine Million Euro an Sponsoren- und Fördergeldern“, sagt Marc Pickel. Der Starboot-Segler – Europameister und Olympia-Zwölfter 2000 sowie Olympia-Siebter 2008 – und ehemalige 49er-Bundestrainer, Bootsbauer, Technik-Guru, Profi-Coach und -Berater ist als Koordinator und Förderer an Bord und brennt ebenso wie die Aktiven für das Projekt, war von Beginn an derart überzeugt vom Potenzial, dass er das Meldegeld von 5000 Euro investierte. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der Wahl-Dänischenhagener. „In meiner aktiven Zeit habe ich viel von der Unterstützung anderer profitiert. Durch die Segelei habe ich mir ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Das ist etwas, was ich jetzt an den Nachwuchs zurückgeben kann.“

Das von ihm anvisierte Budget soll dabei nicht nur kurzfristig investiert werden. Pickel und Farien haben größere Visionen. Denn die aktuelle deutsche Kampagne startet bei null – dabei ist es nicht das erste YAC-Projekt. „Es ist die dritte Kampagne, aber wir müssen alles wieder neu aufstellen. Das muss nachhaltiger, langfristiger werden“, sagt Paul Farien, der den Austausch mit ehemaligen deutschen Teilnehmern wie Philipp Buhl, Paul Kohlhoff und Erik Heil pflegt. „Wir brauchen Langfristigkeit, um vielleicht irgendwann in den großen America’s Cup einsteigen zu können.“

2017 startete das SVB Team Germany beim Youth America’s Cup auf Bermuda. Mit dabei waren unter anderem der spätere Olympia-Dritte Paul Kohlhoff und Phillip Kasüske, aktuell Teil des Guyot-Team beim Ocean Race. © Quelle: Felix Diemer

Kiel soll Basis für den deutschen Profi-Segel-Nachwuchs werden

Genau diesen Traum hegt auch Pickel. „Wir müssen versuchen, ein bisschen größer zu denken“, sagt der 51-Jährige. Dafür will er in Kiel ein Foiling-Camp aufbauen, eine Basis für den deutschen Segelnachwuchs schaffen. „Das neue America’s-Cup-Konzept geht viel mehr in Richtung junge, olympische Segler. Es wäre dämlich, das jetzt nicht zu nutzen, um langfristig etwas aufzubauen“, sagt Pickel. „Den deutschen Seglern fehlt aktuell die Perspektive, um nach der olympischen Karriere weiter im Sport leben zu können. Wir müssen einen vernünftigen und nachhaltigen Profi-Segelsport schaffen.“

Der Zeitpunkt ist auch deshalb günstig, weil der America’s Cup 2024 in Barcelona und auch in der folgenden Auflage möglicherweise in Europa steigen wird. „Das ist für Sponsoren natürlich ideal, nicht wie am anderen Ende der Welt bei bis zu zwölf Stunden Zeitverschiebung“, sagt Pickel mit Blick auf die drei vorherigen Austragungsorte San Francisco, Bermuda und Auckland. Kiel als Standort einer deutschen Profi-Segel-Akademie und Ausgangspunkt für deutsche America’s-Cup-Kampagnen: „Vielleicht denken manche: ,Der Pickel spinnt’. Und vielleicht ist das auch so. Aber anders geht es nicht“, sagt er.

Vorbild Neuseeland: Mit harter Arbeit, guten Ideen und Spaß zum America’s-Cup-Verteidiger

Das Vorbild heißt Neuseeland. „Die Kiwis sind Pioniere im Umsetzen von Ideen, haben einen unglaublichen Teamspirit und junge Segler mit viel Potenzial. Sie sind seit mehr als 30 Jahren erfolgreich im America’s Cup – waren nie das reichste Team, haben aber immer extrem vorausschauend agiert“, skizziert Farien. Und Pickel ergänzt: „Die aktuellen Verteidiger haben den America’s Cup auch nicht auf Anhieb, sondern mit harter Arbeit, guten Ideen und Spaß daran gewonnen. Wir wollen eine neue Basis nach Vorbild der Kiwis und mit viel Fleiß eine neue Kultur als Plattform für die Zukunft schaffen.“

Noch steht all das ganz am Anfang. Die embRacing-Crew schaltet sich regelmäßig virtuell zusammen, packt in verschiedenen Arbeitsgruppen an, fährt aber auch weiterhin andere, eigene Segelprojekte, Farien etwa in Waszp und Motte. Die Wasserzeit in den foilenden Jollen helfe immens für das Segeln auf den großen AC 40, so der Kieler.

Die Köpfe des „embRacing Team Germany“ (v.li.): Initiator Paul Farien, Frauen-Teammanagerin Carolina Werner und Teamkoordinator Marc Pickel. © Quelle: embRacing Team Germany

Nächster Schritt auf dem Weg nach Barcelona: Die Anschaffung eines Simulators

Dennoch ist der Sprung auf die AC-Jachten riesig. Ein erster wichtiger Schritt: die Anschaffung eines Simulators, der das Cockpit einer AC 40 im Original-Maßstab an Land verfrachtet. „Dadurch können wir Routine und Muskelgedächtnis aufbauen“, erklärt Farien. Unverzichtbare Trockenübungen für den ersten Wasser-Aufenthalt im Cup-Revier, der für den kommenden Herbst geplant ist. Idealerweise soll schon im Laufe des Sommers eine eigene AC 40 in Kiel stationiert werden.

Ein Ideal, das nur mit größten Anstrengungen zu erreichen ist. Zwar laufen Gespräche über eine Art Charter mit Eignern bereits, doch leicht wird es nicht, einen Deal zu erreichen. Und schon gar nicht günstig: Der Kaufpreis für eine neue, segelfertige AC 40, die seit Herbst vergangenen Jahres der in China ansässigen McConaghy-Werft ausgeliefert wird, liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.

Nachhaltigkeit als Grundlage – auch über das Segeln hinaus

Es ist eine große Vision. Eine mit dem Anspruch auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Mit einem Wirkungskreis auch über die eigene Blase hinaus. „EmbRacing“ setzt sich zusammen aus englisch „Racing“, Rennen – klar –, und „to embrace“, was so viel wie umarmen bedeutet. Es soll keine leere Worthülse bleiben, Sozioökonom Farien will das mit Leben füllen, will stets „über den Tellerrand hinausschauen“, betont: „Soziale Nachhaltigkeit ist mir ganz wichtig.“

Schon jetzt unterstützt das deutsche Team etwa die Initiative „Shades of love“, sammelt gebrauchte Sonnenbrillen, die in abgelegene Höhenregionen, etwa den Himalaya und die Anden, gebracht werden, um die dortige Bevölkerung vor gefährlicher UV-Strahlung zu beschützen – ein Risiko, das durch den Klimawandel nicht unbedingt geringer wird. Mehr als 4000 haben Farien und Co. bereits gesammelt.

Das embRacing Team Germany will zum America’s Cup, will im deutschen Segeln etwas aufbauen. Und es will mehr. „Wir wollen Kontakte und Ressourcen bündeln, um auch außerhalb des Segelsports etwas zu bewegen.“ Der Startschuss ist gefallen für eine große Kieler Segelsportvision.