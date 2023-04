Deutsches Spring- und Dressur-Derby ist mehr als Spitzenreitsport

Hamburg. So öffnet der Turnierklassiker seit jeher seine Pforten für Zuschauer mit Handicap. Besucher mit entsprechendem Behindertenausweis können kostenlos beim Derby dabei sein. Einen ganz besonderen Service gibt es dieses Jahr erstmals für sehbehinderte Gäste. Die Reporter von „HörMal Audiodeskription“ sind besonders darin geschult, visuelle Eindrücke in Sprache umzusetzen und ermöglichen so blinden und in der Sicht eingeschränkten Menschen, das Derby zu erleben. Hautnah sitzen die Gäste mit Seheinschränkung am Parcours, können den Hufschlag und das Schnauben der Pferde hören und durch diese ganz besondere Kommentierung das Derby-Feeling genießen. Als Pilotprojekt gestartet, sind die Tickets der Audiodeskription für das diesjährige Derby bereits vergriffen. Wer dennoch lauschen möchte, kann dies über den Live-Stream (www.hoermal-audio.org) tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachhaltikeit und umweltbewusstsein

Aber auch beim Thema Nachhaltigkeit ist das Derby in Klein Flottbek nicht erst dem Trend gefolgt: „Wir sind tatsächlich schon lange ziemlich nachhaltig, aber möchten uns da natürlich auch weiterentwickeln und mehr tun“, erklärt Derby-Chef Volker Wulff. „An erster Stelle der CO2-Emissionen bei Veranstaltungen steht tatsächlich die Anreise der Besucher. Deswegen möchte ich ausdrücklich noch mal darauf hinweisen, dass es eine S-Bahnstation und eine Bushaltestelle direkt am Derby-Platz gibt.“ Darüber hinaus werden bereits vorhandene Abstellflächen für Fahrräder erweitert. Zahlreiche Park&Ride-Plätze im weiteren Umfeld des Derby-Parks sollen zudem den Anreiseverkehr reduzieren.

Aber auch was die Materialien angeht, die bei einem solchen Event verbaut werden, wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen. Wo möglich, wird auf Mehrweglösungen gesetzt, das gilt für Stoffe, Teppiche und auch für Mehrweggeschirr in der Gastronomie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stichwort Nachhaltigkeit in der Gastronomie füllt besonders gut der Caterer für den Derby-VIP-Bereich: „Dem Landhaus Scherrer, mit dem wir schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten, ist das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahrzehnten sehr wichtig“, so Wulff. Das Team rund um Sterne-Gastronom Heinz Wehmann setzt seit jeher auf regionale Produkte in Bio-Qualität und unterstützt die Initiativen des Vereins Greentable e.V., die sich für einen „Zero Foodprint“ in der Gastronomie einsetzen. Außerdem erhielt das Landhaus Scherrer in diesem Jahr den sogenannten „Grünen Michelin-Stern“. Diese besondere Auszeichnung hebt das Engagement für nachhaltiges Arbeiten der Gastronomen besonders hervor.

Digitale Lösungen verdrängen Printprodukte

Darüber hinaus wird weitestgehend auf den Einsatz von Printprodukten verzichtet und wo auch immer es geht, auf eine digitale Lösung gesetzt. Außerdem wird großer Wert darauf gelegt, dass der Derby-Park die Turniertage absolut unbeschadet davonträgt. Es wird also peinlich darauf geachtet, dass Bäume und Grünflächen nicht beschädigt werden und wo dies doch mal passiert, werden diese nach dem Turnier wieder aufbereitet – alles unter der Kontrolle eines Landschaftsarchitekten. Und auch der anfallende Pferdemist wird nach dem Turnier als Dünger eingesetzt.

Nicht zu verkennen ist zudem die soziale Nachhaltigkeit, der das Deutsche Spring- und Dressur-Derby gerecht wird. Belastbare Studien der Handelshochschule Leipzig (HHL) belegen, dass Reitsportevents dieser Größenordnung sich in Übereinstimmung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen befinden und besonders in den Punkten „Hochwertige Bildung“, „Geschlechtergleichheit“ und „weniger Ungleichheiten“ überdurchschnittliche Werte erzielen. Und das alles passiert, während eins der schönsten Turniere der Welt 90 000 Besucher vor Ort und ein Millionenpublikum an den Bildschirmen erreicht.