Live-TV, Spielplan, Gegner: Wann spielt Deutschland bei der Handball-WM?

Deutschland will bei der Handball-WM Erinnerungen an das letzte Turnier in Polen aufleben lassen. Schon in der Vorrunde sind dazu alle Spiele wichtig. Hier finden Sie Spielplan, Live-Übertragung im TV und Gegner der Handball-Nationalmannschaft bei der WM im Überblick.

Kiel. Wann spielt Deutschland bei der Handball-WM? Das Turnier in Polen und Schweden hält vom Start am 11. Januar bis zum Finale am 29. Januar fast täglich mehrere Spiele bereit. Da kann man als Fan schnell den Überblick verlieren. Wann Deutschland wo spielt, hängt zudem von den Ergebnissen des DHB-Teams ab. Für die Vorrunde in Kattowitz gilt: Deutschland spielt immer um 18 Uhr.

Vorrunde: Spielplan und Live-TV für Deutschland-Spiele bei der Handball-WM im Überblick

Freitag, 13. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Katar (Live im TV beim ZDF)

Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Serbien (Live im TV in der ARD)

Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr: Algerien – Deutschland (Live im TV beim ZDF)

Die TV-Rechte für die Übertragung der Deutschland-Spiele liegt in diesem Jahr wieder bei ARD und ZDF. Sie übertragen die Partien auch im Livestream in ihrer Online-Mediathek. Kommt Deutschland in die Hauptrunde, überträgt die ARD zwei der drei dort zu absolvierenden Partien am 19., 21. und 23. Januar (Anwurfzeiten jeweils um 15.30, 18, 20.30 oder 21 Uhr), die dritte läuft im ZDF. Ein mögliches Viertelfinale mit DHB-Beteiligung würde am 25. Januar im ZDF übertragen, ein Halbfinale (27. Januar) in der ARD. Spiel um Platz drei oder Finale am 29. Januar liefen wieder im ZDF.

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es zudem im Liveticker auf KN-online.

Eurosport zeigt 15 Partien der Handball-WM ohne Deutschland-Beteiligung live im TV und im Stream.

Wer alle 112 WM-Spiele sehen möchte, braucht den so genannten Turnierpass vom Streamingdienst Sportdeutschland.tv. Er kostet 15 Euro.

Nach diesem Modus Funktioniert die Handball-WM

Die 32 teilnehmenden Nationen sind auf acht Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften verteilt. Die besten Drei aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams weitergespielt wird.

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten jeder Hauptrundengruppe erreichen die Viertelfinalspiele, deren Sieger um die Medaillen kämpfen. Die Verlierer spielen die Plätze fünf bis acht aus, die im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris relevant sind.