﻿Ausgewechselt! Deutschland verliert WM-Test gegen Island

Am Ende einer ansehnlichen Darbietung hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft den ersten von zwei WM-Tests gegen Island in Bremen mit 30:31 (18:14) verloren. Besonders der zweite Anzug der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason passte dabei schlecht. Am Sonntag heißt der Gegner in Hannover erneut Island.

