﻿DFB-Pokal: Holstein Kiel muss zum FC Gütersloh reisen

Kiel. Die Straße nach Berlin beginnt für die Störche in Ostwestfalen: Holstein Kiel trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Gütersloh. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Der FCG ist der gleichnamige Nachfolgeverein des ehemaligen Zweitligisten, der im Jahr 2000 wegen Zahlungsunfähigkeit aufgelöst wurde. Die Gütersloher sind in diesem Jahr aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West aufgestiegen und haben sich als Gewinner des Westfalenpokals für den DFB-Pokal qualifiziert.

Uwe Stöver: „Freuen uns auf einen hoch motivierten Gegner“

„Wir freuen uns auf einen sicherlich hoch motivierten Gegner. Nach der Meisterschaft in der Oberliga Westfalen und dem Gewinn des Westfalenpokals wird der FC Gütersloh, gerade zu Beginn der Saison, noch immer getragen durch diese Euphorie – das müssen wir uns immer vor Augen führen und dürfen die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen“, warnte Uwe Stöver, Sportchef der KSV.

„Trotzdem, und das sage ich auch ganz klar, ist es unser Anspruch, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden und eine Runde weiterzukommen. Darum heißt es für die Mannschaft, von Anfang an hellwach zu sein, die Situation anzunehmen und alles für einen Erfolg zu tun“, so Stöver. Er freue sich, seinen alten Spielerkollegen aus Bochumer Zeiten, Rob Reekers, wiederzusehen, der aktuell Sportlicher Leiter in Gütersloh ist.

