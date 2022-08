In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Holstein Women am Montag um 18.01 Uhr im Holstein-Stadion auf den West-Regionalligisten VfL Bochum. Keine leichte Aufgabe für das Team von Chefcoach Bernd Begunk. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker auf KN-online.

Sarah Begunk (Mitte) und die Holstein Women empfangen am Montag im Holstein-Stadion in der ersten Runde des DFB-Pokals die Damen des VfL Bochum.

Kiel. Holstein Kiel gegen den VfL Bochum. Nicht in der Zweiten Bundesliga der Herren, sondern im DFB-Pokal der Frauen. „Wir freuen uns auf diese Partie. Da uns diesmal deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird, verspüren wir natürlich eine gewisse Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen. Man will sich ja schließlich nicht blamieren“, erklärte KSV-Trainer Bernd Begunk im Vorfelde der Begegnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Alessandra Vogel (17 Tore), Laura Radke und Svenja Streller (beide 16 Tore) verfügen die Nordrhein-Westfalen drei Angreiferinnen, die in der letzten Saison zusammen 49 Treffer erzielten. Vorsicht ist also geboten in der Defensive der Kieler.