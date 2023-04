﻿Patrick Ittrich: „Wer das nicht akzeptiert, dem ist nicht zu helfen“

... die Handspielregel: „Handspiel ist regeltechnisch festgelegt, aber auch eine Auslegungssache. Es ist nicht immer schwarz oder weiß, sondern es kann sein, dass das Handspiel in einem Stadion strafbar gewertet wird und in anderen nicht. Stehe ich nur zwei Meter weiter rechts, entscheide ich vielleicht schon anders. Wir reden nicht von den Riesen-Krakauern, sondern über Entscheidungen im Ermessensspielraum. Aber das Ermessen des Schiedsrichters wird nicht akzeptiert! Das ist das, was mich stört an der Fankultur und an der Berichterstattung. Dass man immer wieder drauf rumhackt und nicht einmal versucht, den anderen Weg zu gehen.“