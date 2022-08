Die Generalversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth in seinen Ämtern als Dritter Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und als Sprecher der Zweiten Bundesliga offiziell für die kommenden drei Jahre wiedergewählt.

Dortmund. Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth ist am Mittwoch bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Dortmund sowohl als Dritter Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums als auch als Sprecher der Zweiten Bundesliga innerhalb des DFL-Präsidiums jeweils für drei Jahre bis 2025 wiedergewählt worden. Letzteres Amt wird er gemeinsam mit den weiteren Zweitliga-Vertretern Oke Göttlich (FC St. Pauli) und dem neu gewählten Holger Schwiewagner (SpVgg Greuther Fürth) ausüben.

Schneekloth will auf „Solidaritätsgedanken“ setzen

Er sehe die Wiederwahl als Vertrauensbeweis für die bisher geleistete Arbeit sowie als Auftrag für die kommenden drei Jahre, erklärte Schneekloth und kündigte als ein Ziel seiner neuen Amtszeit an: „Gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen will ich mich dafür einsetzen, dass alle 36 Profiklubs auch künftig zusammen bei all den anstehenden Herausforderungen unserer Zeit den Solidaritätsgedanken mit Leben füllen.“

Watzke bleibt DFL-Aufsichtsratsvorsitzender

Als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL wurde der als einziger Kandidat angetretene Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund, in seinem Amt bestätigt. Gewählt wurde er zum 1. Stellvertretenden Sprecher des DFL-Präsidiums, der qua Satzung auch dem Aufsichtsrat der DFL GmbH vorsteht.

In dem insgesamt neunköpfigen Präsidium haben Donata Hopfen als Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung und ein Prokurist der DFL GmbH ihren festen Sitz. Von den Bundesligisten neu ins Präsidium gewählt wurde Axel Hellmann. Der 51 Jahre alte Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt löst den Stuttgarter Alexander Wehrle ab, der jüngst zum Aufsichtsratschef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erkoren wurde.