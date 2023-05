Handball-Länderspiele gegen Ägypten in Neu-Ulm und München

Frankfurt/Main. Auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft am 3. November ein Testspiel gegen Ägypten. Wie der Verband am Montag mitteilte, findet das Spiel in der Rathiopharm-Arena in Neu-Ulm statt. Der Afrikameister ist auch zwei Tage später zum Tag des Handballs in der Münchner Olympiahalle Gegner der DHB-Auswahl.

Alfred Gislason: Ägypten verfügt über Weltklasseformat

Im Vorfeld der EM 2024 seien die Spiele gegen Ägypten hochinteressante Vergleiche, sagte Bundestrainer Alfred Gislason: „Ägypten stellt nicht nur das Top-Team des afrikanischen Kontinents, sondern verfügt auch über Weltklasseformat.“ Die Europameisterschaft findet vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten statt.

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Januar gab es das bislang letzte Aufeinandertreffen mit Ägypten. Damals setzten sich die Gislason-Schützlinge in der Platzierungsrunde in Stockholm knapp mit 35:34 in der Verlängerung durch und sicherten sich so das Spiel um Platz fünf. Bei den Olympischen Spielen zog Deutschland im Viertelfinale gegen die Nordafrikaner den Kürzeren. Die ägyptische U 21-Auswahl gewann 2019 den WM-Titel durch einen Erfolg im Finale gegen Deutschland.