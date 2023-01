Handball-WM: Deutschland vorerst ohne Zerbe und Zechel

Barsinghausen. Kofferpacken war bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Mittwoch angesagt. Zum einen für den Tross, der sich am Donnerstag auf den Weg nach Kattowitz in Polen macht, wo Deutschland seine Vorrunde bestreitet und am Freitag (18 Uhr, Liveticker auf KN-online) zum Auftakt auf Katar trifft.

Zum anderen aber auch für Lukas Zerbe und Tim Zechel. Ihre Reise geht zurück in die Heimat beim TBV Lemgo und HC Erlangen. Hintergrund: Pro Partie dürfen bei der WM nur 16 Spieler eingesetzt werden. Bundestrainer Alfred Gislason musste also ohnehin zwei Mann aus seinem bisher 18 Spieler umfassenden Vorbereitungskader streichen und entschied sich für Rechtsaußen Zerbe, der im Sommer 2024 zum THW Kiel wechselt, und Kreisläufer Zechel.

Gislason will Linkshänder Steinert flexibel einsetzen

Am Kreis sind im Angriff Kapitän Johannes Golla und Jannik Kohlbacher gesetzt. Seine Entscheidung, mit Patrick Groetzki nur einen etatmäßigen Rechtsaußen mit zur Vorrunde zu nehmen, begründete Gislason mit der Vielseitigkeit Christoph Steinerts (HC Erlangen): „Er kann sowohl auf Außen als auch im rechten Rückraum spielen. Dass das gut klappt, hat man in den Tests gegen Island gesehen.“

Bei Bedarf kann Gislason im Turnierverlauf aus seinem 35er-Kader nachnominieren. Dass Zerbe und Zechel nicht beim Team bleiben, hat unter anderem sportliche Gründe. Gislason: „Sie können in ihren Vereinen besser trainieren als wenn sie hier eine Woche nur warten. Weil wir mit nur zwei Torhütern zum Turnier fahren, hätten sie dort nicht die Möglichkeit, an den Spielfreien Tagen mit richtiger Intensität Würfe aufs Tor zu machen.“ Zudem sei die Anreise nach Polen kurz und so auch spontane Wechsel im Kader möglich.