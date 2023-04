Nach 29 Jahren in Hamburg findet das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal erstmals in Köln statt. Ausgerechnet bei der Premiere ist Rekordsieger THW Kiel nur Zuschauer. Als Favorit gilt der amtierende Meister.

Köln. Krönt sich der SC Magdeburg in der „Kathedrale des Handballs“ zum dritten Mal nach 1996 und 2016 zum deutschen Pokalsieger – oder jubeln am Ende die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen oder der TBV Lemgo Lippe über den großen Wurf? Wenn die Trophäe beim Final Four an diesem Wochenende zum ersten Mal vor 20 000 Fans in Köln vergeben wird, sind Spannung und Dramatik garantiert. „Wir werden ein Handball-Fest erleben“, prophezeite HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Freitag.