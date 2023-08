Die Berge rufen

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

zehn Tage Graz, die rauschende Mur vor der Hoteltür, der Schlossberg als Kulisse, Bergland und Seen der Steiermark in Ausflugs-Distanz: Das Trainingslager-Ziel des THW Kiel könnte einen vor Neid erblassen lassen. Wüsste man nicht, dass die Zebras während ihres zehntägigen Aufenthalts in Österreich vor allem den Raiffeisen-Sportpark zu sehen bekommen werden.

Die wichtigste Woche der Saisonvorbereitung steht an. Länger denn je, weil der THW vor Ort gleich zwei Testspiele bestreiten wird. Und mit einer besonders großen Zebraherde, der neben den Rekonvaleszenten Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler und Sven Ehrig auch die Youngster Luca Schwormstede, Jarnes Faust und Magnus Bierfreund angehören werden. Und trotzdem würde Geschäftsführer Viktor Szilagyi auf Heimatbesuch sicherlich ruhiger schlafen, ließe sich ein Rückraum-Linkshänder als Ersatz für Weinhold finden. Denn auf dieser Position klafft noch ein Loch im Kieler Kader.

Ironie des Schicksals, dass nun auch Emil Madsen, ursprüngliche Wunschlösung der Kieler, von einer Verletzung gestoppt wird. Der Linkshänder, den sein Klub GOG Gudme nicht vor 2024 an den THW abgeben will, verpasste den Trainingslagerstart mit den Dänen aufgrund von Kniebeschwerden, die ihn auch schon in der vergangenen Meistersaison plagten, wie die Zeitung Fyens Stiftstidende berichtet. Gute Besserung an dieser Stelle!

Während der fortschreitende Saisonstart-Countdown die Kaderplanung nicht leichter macht, dürften die Spieler des THW Kiel nach zuletzt drei täglichen Trainingseinheiten das Bergfest der Vorbereitung umso mehr herbeisehnen. Oder zumindest die Tests gegen Gorenje Velenje und Krems. Denn in den ersten Vorbereitungsspielen zeigten sich die Zebras durchaus in Spiellaune.

Die Auftritte in Horst und Altenholz brannten sich bei Magnus Bierfreund besonders ein. Das Torwart-Talent feierte dabei Premiere im Profi-Trikot. Vorläufiger Höhepunkt einer schönen Kieler Handball-Geschichte:

Welche Geschichten das fünfte THW-Trainingslager in Graz schreibt, können Sie natürlich auf KN-online verfolgen. Vielleicht vergrößert sich die Kieler Reisegruppe ja noch um einen Linkshänder. Ich halte für Sie in Graz die Augen offen!

Bis dahin viele Grüße

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Statistik der Woche

Fünf Tore steuerte Ben Connar Battermann zum Auftakt-Sieg der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der WM in Kroatien bei. Der Halblinke ist der einzige Kieler im Aufgebot von Trainer Emir Kurtagic.

Geschichte der Woche

