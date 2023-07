German Football League

Offense der Kiel-Baltic-Hurricanes zerschellt an Berliner Adlern

Die Kiel Baltic Hurricanes gehen als Tabellenletzter in die Football-Sommerpause. Bei den Berlin Adlern fanden sie zu spät in die Partie und zeigten bei der 14:23-Niederlage am Sonnabend ihre bisher schwächste Offensivleistung der Saison.