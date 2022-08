Die Holstein Women schenken dem TSV Siems zwölf Buden ein

Filip Jicha, Cheftrainer des THW Kiel, blickt voller Vorfreude auf die neue Saison, in der die Zebras erster Jäger von Titelverteidiger SC Magdeburg sein wollen. Im Interview spricht der Tscheche über die Zukunft seiner Spieler, eine Auszeit in Manhattan und das, was nach seinem Vertragsende kommt.