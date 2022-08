Nach dem 12:0-Erfolg beim TSV Siems in der Vorwoche sind die Holstein Women nun erneut im Pokal gefordert. Diesmal jedoch nicht im Landespokal, sondern im DFB-Pokal. Gegner ist der VfL Bochum, der am Montagabend im Holstein-Stadion gastieren wird.

Kiel. Ein Highlight wartet am Montagabend auf die Holstein Women. Die Kielerinnen treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den VfL Bochum. Das Duell mit dem Vizemeister der Regionalliga West wird um 18.01 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

„Wir freuen uns auf diese Partie. Da uns diesmal deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit zuteil wird, verspüren wir natürlich eine gewisse Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen. Man will sich ja schließlich nicht blamieren“, erklärt KSV-Trainer Bernd Begunk, der in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen kann und der eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet.

Damit seine Schützlinge bestens auf dieses Match vorbereitet sind, hat der Coach der Kielerinnen reichlich Videomaterial in Augenschein genommen, um einen Eindruck vom Kontrahenten zu bekommen. „Bochum hat mir in läuferischer und athletischer Hinsicht sehr gut gefallen. Konditionell einbrechen wird diese Mannschaft ganz sicher nicht. Ich konnte aber auch einige Defizite ausmachen, wie beispielsweise gelegentliche Ungenauigkeiten in ihrem Passspiel“, so Begunk.

Dass es beim Gegner zu Saisonbeginn eine Veränderung auf dem Trainerstuhl gab und dieses Team nun von der früheren Junioren-Nationalspielerin Kyra Malinowski betreut wird, ändert nach Begunks Ansicht nichts an seinen gewonnenen Erkenntnissen des Videostudiums: „Ihre Art des Fußballspielens werden sie deshalb ganz sicher nicht grundlegend verändern.“