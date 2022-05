Die Holstein Women triumphieren im Landespokal

Nach dreijähriger Abstinenz konnten die Holstein Women mal wieder den Landespokal gewinnen. Die Kielerinnen bezwangen am Donnerstagabend in Malente den Oberligisten SSC Hagen Ahrensburg ungefährdet mit 3:0.

Malente.Im letzten Jahr verlief das Endspiel im Landespokal für die Holstein Women alles andere als optimal, denn das Duell mit dem SV Henstedt-Ulzburg wurde seinerzeit in der letzten Minute der Verlängerung unglücklich mit 2:3 verloren. Doch in diesem Jahr konnten die Kielerinnen den Wettbewerb für sich entscheiden.

Im Endspiel wartete auf die Schützlinge von KSV-Coach Bernd Begunk im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente der SSC Hagen Ahrensburg, der in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga einfahren konnte. Dieser sollte im Hinblick auf den Titelgewinn jedoch kein Stolperstein werden, denn die Women gewannen das Finale deutlich mit 3:0.